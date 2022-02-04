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Ak kadınlar Kahramanmaraş’ta bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların içinde yer almadığı büyüme ve kalkınmadan bahsetmenin mümkün olamayacağını bildirdi.

Ak kadınlar Kahramanmaraş’ta bir araya geldi

Ak kadınlar Kahramanmaraş’ta bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların içinde yer almadığı büyüme ve kalkınmadan bahsetmenin mümkün olamayacağını bildirdi.

04 Şubat 2022 Cuma 15:27
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Keşir, partisinin Kahramanmaraş teşkilatınca bir restoranda düzenlenen "Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"ndaki konuşmasında, bu tür etkinliklerin kadın odaklı çalışmaların fotoğrafını vereceğini söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana şehir ziyaretleri yaptıklarını anlatan Keşir, amaçlarının düzenlenen toplantılarla kadınları üretimde etkin ve görünür kılmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Toplumun yarısını yok sayan bir kalkınma mümkün değil" sözünü hatırlatan Keşir, "Kalkınmadan bahsedeceksek mutlaka kadınlarla birlikte olacak. Kadınsız büyüme ve kalkınmadan bahsetmemiz mümkün değil. Bunun içinde mutlaka kadın üretiminin ve aklının kalkınma programlarına farklı kalemlerle girmesi gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri projelerini ve çalışmalarını anlattı, taleplerini aktardı.

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Ak Kadınlar Kahramanmaraş’ta Bir Araya Geldi
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