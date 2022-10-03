Ak Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş İstifa Etti

Başkan Tıraş, açıklamasında; “Kıymetli dostlarım, göreve geldiğimiz günden bu yana kapısı, duvarı olmayan makamımızda hemşehrilerimizi ağırlamayı sürdürürken, akşamları da kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle bir araya gelerek en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle her fırsatta keyifle gerçekleştirdiğim vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinledim.

#Elbistan ilçemize bağlı köylerin neredeyse tamamını ev ev gezerek sıkmadık el bırakmamaya eşimizin dostumuzun acı günleri olan taziyelerinde , tatlı günlerinde ise düğünlerinde yer almaya var gücümle yanlarında bulunmaya özen gösterdim. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese faydayla dokunacak hizmet ,sorun ve çözümlerle uzaktan - yakından ilgilenmeye çalıştım.

Rabbim bizlere Aziz milletimize hizmet yolunda sandık müşahitliğinden tutun Yönetim Kurulu Üyeliği , Belediye Meclis Üyeliği , Belediye Başkan Vekili, İlçe Başkanlığı gibi şeref dolu görevleri çaba ile ifa ederek doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet etme şerefini nasip etti. Bahtiyarım. Hamdolsun.

Aile yuvası duygusunu her daim hissettiren desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a , Sayın Mahir Ünal Bakanıma , Milletvekillerimize , İl Başkanım Sayın Fırat Görgel , İlçe Başkanlarım ve Belediye Başkanlarımıza vatandaşlarımıza hizmet noktasında birlikte hareket ettiğimiz, omuz omuza verdiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve makamların asıl sahibi Aziz hemşehrilerimize şükranlarımı sunarak bu süreçte farketmeden sürçülisan ettiysek Aziz hemşehrilerimizden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum.

Büyük bir onurla yürüttüğüm “AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı” görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı siz değerli hemşehrilerimize bildirmek istiyorum.

Birlik ve beraberliğin gücüne her daim inanan bir kardeşiniz olarak başka bir zamanda, başka bir şekilde yine hep beraber olmak ümidiyle” ifadelerine yer verdi.