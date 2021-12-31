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Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan öğretmenlik meslek kanununa ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 'Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız.' dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan öğretmenlik meslek kanununa ilişkin açıklama

Ak Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan öğretmenlik meslek kanununa ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 'Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız.' dedi.

31 Aralık 2021 Cuma 12:11
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AK Parti'li Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Kasım Öğretmen Günü'nde açıkladığı 'Öğretmenler Meslek Kanunu' ile ilgili 12 maddelik teklifi, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti. Ünal, "Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştiriyoruz. Öğretmenlikte; 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nı artık kaldırıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız" dedi.

HEM UNVANLARI HEM MAAŞLARI ARTACAK

Ünal, öğretmenlerin kademeli yükselişlerine göre maaşlarının artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize 'uzman öğretmenlik' imkanını getiriyoruz. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve eğitimlerin sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olacaklar ve hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacaktır. Bu öğretmenlerimiz arasından yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve yine ilave bir derece alacaklar ve ayrıca maaşlarında 2 bin TL artış yapacağız. Doktora yapmış öğretmenlerimiz yine bu sınavdan muaf olacaklardır. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, bir yandan da lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz üzere 3 binden 3 bin 600'e çıkarıyoruz. Sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapıyoruz."

Ünal ayrıca 3600 ek gösterge ile ilgili maddenin yürürlük tarihinin 15 Ocak 2023 olacağını, kanun teklifinin kamuda çalışanlara yönelik bir düzenleme olduğunu belirtti.

'SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'E, KAYIP AYDINLANMA VE THOMAS BAUER'İN KİTAPLARINI ÖNERİYORUM'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 'Öğretmenler Meslek Kanunu' teklifinin ayrıntılarını açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünal, bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik sözlerini sorması üzerine, "Sayın Özgür Özel'e, Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum. Maalesef Türkiye'de İslam ile ilgili bir 'Ortaçağ karanlığı' safsatası var. Hem bizim kültürümüz, tarihimiz, inancımız için hem de kendi kültürünü, tarihini, inancını 'ortaçağ karanlığı' gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda herhalde bir özür dileyecek ve sözlerini tavzih edecektir, diye düşünüyorum" dedi.

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