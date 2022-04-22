Ak Parti İl Başkanı Görgel, Andırın’da gönül sofrasına konuk oldu

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Andırın İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu.

11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın eda edildiği şu günlerde hem il hem de ilçe teşkilatlarıyla gönül sofralarında buluşmayı aralıksız olarak sürdüren AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, yönetimiyle birlikte bu kez Andırın İlçe Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Andırın’da kurulan iftar sofrasına; Görgel ve yönetiminin yanı sıra; AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Kürtül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Bozdoğan, ilçe teşkilat mensupları ve muhtarlar katıldı. Güzel bir atmosferde gerçekleşen iftar programına tam kadro olarak katılan ilçe muhtarlarıyla hasbihal eden ve muhtarların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, daha sonra Andırınlı vatandaşların evlerine misafir oldu. Tıpkı muhtarlarla olduğu gibi vatandaşlarla da hemhal olan Görgel, akşamın sonunda ilçe teşkilatıyla çay muhabbetinde bir araya gelirken, Andırın ziyareti yapılan istişareler sonucu noktalandı.