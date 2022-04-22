Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun...
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları başladı
Türkoğlu’nda İçme Suyu Hattı çalışmaları...
Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
Başkan Okay’dan 23 Nisan Mesajı
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı
Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı

Ak Parti İl Başkanı Görgel, Andırın’da gönül sofrasına konuk oldu

AK Parti İl Başkanı Görgel, Andırın İlçe Teşkilatı ve muhtarlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Görgel, Andırın’da gönül sofrasına konuk oldu

Ak Parti İl Başkanı Görgel, Andırın’da gönül sofrasına konuk oldu

AK Parti İl Başkanı Görgel, Andırın İlçe Teşkilatı ve muhtarlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

22 Nisan 2022 Cuma 10:10
banner459

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Andırın İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu.

11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın eda edildiği şu günlerde hem il hem de ilçe teşkilatlarıyla gönül sofralarında buluşmayı aralıksız olarak sürdüren AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, yönetimiyle birlikte bu kez Andırın İlçe Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Andırın’da kurulan iftar sofrasına; Görgel ve yönetiminin yanı sıra; AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Kürtül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Bozdoğan, ilçe teşkilat mensupları ve muhtarlar katıldı. Güzel bir atmosferde gerçekleşen iftar programına tam kadro olarak katılan ilçe muhtarlarıyla hasbihal eden ve muhtarların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, daha sonra Andırınlı vatandaşların evlerine misafir oldu. Tıpkı muhtarlarla olduğu gibi vatandaşlarla da hemhal olan Görgel, akşamın sonunda ilçe teşkilatıyla çay muhabbetinde bir araya gelirken, Andırın ziyareti yapılan istişareler sonucu noktalandı.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İl Başkanı GörgelAndırın’da Gönül Sofrasına Konuk Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği kesildi
Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği kesildi
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Millet ittifakı adayı seçim gününe kadar dayak yiyecek”
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Millet ittifakı adayı seçim gününe kadar dayak yiyecek”
Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı
Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı
Suriyelilere yol göründü! Cumhur İttifakından önemli açıklamalar var
Suriyelilere yol göründü! Cumhur İttifakından önemli açıklamalar var
Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi!
Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta gündemi değerlendirdi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber