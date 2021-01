Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinden Sözcü’nün manşetine tepki

Sözcü Gazetesi’nin 1 Ocak 2021 Cuma günkü sayısı çok tartışılacak bir manşet ile okurlarının karşısına çıktı. 2020 yılının değerlendirildiği haberde felaketler tablosuna Ayasofya'nın açılışı da eklendi. Ayasofya Cami’nin ibadete açılmasını ‘felaket’ olarak niteleyen gazetenin manşeti, birçok kesim tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sözcü Gazetesi’nin manşet haberine bir tepki de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinden geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Sözcü Gazetesi’ni kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: Biz değiştiklerini düşünüyoruz onlar her defasında değişmediklerini gösteriyorlar. Fırsat bulduklarında 1940’lara dönerler tezimizi her defasında doğruluyorlar. Milletimizin değerleriyle, inançlarıyla her zaman kavga içinde oldular.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç: Yabancılaşma ve savrulmada sınırları olmadığını biliyoruz da bu kin ve nefret ve fütursuz cesaret ve küstahlığı anlamak ve kabullenmek zor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal: Sözcü Gazetesinin Ayasofya Cami açılışını 2020 yılı felaketleri arasında saymasını şiddetle kınıyorum. Kimlere hizmet ettiğiniz açıktır. Müslümanların mücadelesi sizin için felaket. Çünkü Haçlı Zihniyetiyle aynı kafadasınız. Sonunuz da aynı olacak.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal: Milletin ‘Sözcüsü’ olmadığı aşikâr. Yazık.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir: Sözcü gazetesi Ayasofya’nın açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında saymış. Bence bu ülkenin başındaki en büyük felaket Sözcü gazetesi ve onun zihniyetindekilerin bu ülkenin ekmeğini yiyip de ülkesinin değerleri ile alay edip kültürüne ihanet içinde olmalarıdır.