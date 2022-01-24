Ak Parti Kahramanmaraş Teşkilatından Suç Duyurusu

İl Teşkilat Başkanı Ahmet Gülpak, hakaretlerin tahammül edilemez seviyede olduğunu söyledi.

Gülpak, “Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı sözde gazeteci Kabaş'ın, tek misyonu AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza nefret kusmak olan bu televizyon kanalında liderimize yaptığı hakaretleri asla kabul etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklıselim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez." ifadelerini kullandı.