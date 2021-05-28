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AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır!

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında uzun bir süredir üzerinde çalışılan Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma masaya yatırıldı. AK Parti'nin hazırladığı taslağa öre tabela partilerinin seçime girmesi zorlaşacak. Seçim barajı yüzde 5'e düşürülecek. Partiler ancak seçimin hemen sonrasında Meclis'te grup kurabilecek.

AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır!

AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır!

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında uzun bir süredir üzerinde çalışılan Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası ile ilgili çalışma masaya yatırıldı. AK Parti'nin hazırladığı taslağa öre tabela partilerinin seçime girmesi zorlaşacak. Seçim barajı yüzde 5'e düşürülecek. Partiler ancak seçimin hemen sonrasında Meclis'te grup kurabilecek.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:54
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AK Parti'nin Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı taslağa ilişkin bir sunum yaptı. Taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor.

TABELA PARTİLERİNE DÜZENLEME
Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor.

SEÇİMDEN HEMEN SONRA MECLİS GRUBU KURULABİLECEK
Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı.

DARALTILMIŞ SEÇİM SİSTEMİ
AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.

YÜZDE 3 OY ALAN PARTİLERE HAZİNE YARDIMI
AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Sabah'ta yer alan habere göre,mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

TASLAK MHP İLE PAYLAŞILACAK
AK Parti taslağı Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile paylaşacak. Her iki partinin yapacağı ortak değerlendirmenin ardından taslak yasa teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulacak.

Düzenlemenin önümüzdeki iki ay içerisinde Meclis'e gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.


AK PARTİ'DEN SEÇİM YASASI AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, partisinin uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında üzerinde çalıştığı ve seçim barajının düşürülmesini de kapsayan 'Seçim Kanunu' hakkındaki değişikliğe ilişkin yol haritasını anlattı. Sistem değişikliği ile birlikte atılması mecburi adımlar olduğunu kaydeden Turan, "Birçok temel kanunun aslında yeni sisteme göre revize edilmesi lazım. Bunun için partimiz bir çalışma komisyonu kurdu. Benim de içinde olduğum komisyonun başkanlığını genel başkan yardımcımız Hayati Yazıcı yaptı. Son MYK toplantımızda da gelinen yerle ilgili tüm dünya örneklerine bakarak büyük bir sunum yaptı. Bu sunumu şu anda değerlendiriyoruz. Belki birkaç MYK toplantısında değerlendirme gerekebilir" dedi.

'KANAATİMİZ BARAJIN İNMESİ'
AK Parti'nin, 'Seçim Kanunu'nda yapılacak çalışma için kurulan komisyonun dünya örneklerini incelediğini aktaran Turan, "Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baraj değerlendirmesine baktık; '5 mi, 7 mi, 10 mu olsun' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz; 5 olur, 7 olur, 10 olur bunu tartışıyoruz. Genel kanaatimiz barajın indirilmesi konusunda. Onun dışında; 'dar bölge mi, daraltılmış bölge mi' bunların tartışması yapılıyor. 'Bir bölgenin içerisinde 5 milletvekili mi olacak, 7 milletvekili mi olacak, Türkiye'nin nüfusuna göre, illere göre kaç vekilin bir ilde olması daha demokratik olur, daha uygulanır bir sistem' bunu tartışacağız. 'Cumhur İttifakı'mız MHP başta olmak üzere bütün partilerle bunu görüşeceğiz. Dünya değişiyor, bizim sistemimiz değişti, bu sisteme bağlı olarak da daha demokratik 'Siyasi Partiler Yasası'nı, daha demokratik benzer ana temel kanunları yapmak görevimiz. Yüksek Seçim Kurulu yetkileri meselesi var, birçok mesele var hepsini tartışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'ŞU ANKİ SİSTEME KIZAN PARTİLERE DE YARADI'
2018 seçimlerinde yasal hale getirilen seçim ittifaklarının, seçim barajının düşürülmesi halinde uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Turan, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 2018'e kadar seçim ittifakı imkanı yoktu ancak ittifak imkanı olmamasına rağmen partiler 'hülle' yaparak bir anlamda farklı imkanları zorlayarak, resmen ittifak yapmamakla beraber aynı listeden girerek, benzer adımlar atarak ittifakı fiilen hayata geçiriyorlardı. 2018'de yapılan değişiklikle artık partilerin yasal zeminde bir statü kazanarak ittifak yapma imkanı verildi. Bu ittifak yapma imkanı da aslında Meclis'e çok büyük bir temsil olarak yansıdı. Şimdiye kadar 100 yıllık cumhuriyetimizde hiç görülmeyen derecede bir yansıma ve Meclis'te 10'dan fazla parti var, küçüklü büyüklü. Bu oran yüzde 99,3, temsil imkanı var. Önceden 80'leri, 70'leri bulunca 'iyi diyordu' vatandaş. Şimdi yüzde 99'un üzerinde bir temsil oranı var. O yüzden yeni sistem aslında milletimizin ruhunun, tarzının, siyaset algısının Meclis'e yansımasını da sağlamış soldu. Her ne kadar parlamenter rejimi isteyen, şu anki sisteme kızan partiler varsa da onlara da yaramış oldu. Şu an birçok küçük parti ittifaklar sayesinde Meclis'te yer aldılar. O yüzden yeni dönemde de ittifakların devam etmesinin, daha demokratik, daha katılımcı bir Meclis olmasını önemsiyoruz. Barajın düşmesi ittifakı bozan bir tarz değil."

'İTTİFAKA ENGEL DURUM YOK'
Barajın düşürülmesinin, seçim ittifaklarını etkilemeyeceğini vurgulayan Turan, "Bir partinin oyu barajı aşsa da aşmasa da çok oy alsa da az oy alsa da partiler ittifak yapmayı tercih edebilir. Gönülleri birdir, bakış açıları birdir. Karşı bloka karşı güçlü olmak isteyeceklerdir. Onun için yüzde 1 oy alması, yüzde 50 oy alması arasında barajı aşmakla beraber ittifaka engel bir durum yok. İttifak ayrı düzenleme, bunun yanında barajın düşmesi ayrı bir düzenleme olacaktır" dedi.

'HEM ADALETİ HEM İSTİKRARI TESİS EDECEĞİZ'
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, Meclis'in bu kadar partiyle temsil edilmesinin istikrarı etkileyip etkileyemeyeceğine ilişkin ise "Bu çalışmalar yapılırken, tüm dünyanın kabul ettiği bir ifade vardır; 'Temsilde adalet, yönetimde istikrar'. Öyle bir sistem olsun ki hem ülkenin istikrarı sağlansın hem de tüm farklı kesimlerin temsil edildiği bir imkan olsun. Bunu değişik ortamlarda tartışmış kanun koyucular. Yüzde 1 oy alan bir partinin genel başkanı ile yüzde 50 oy alan bir partinin genel başkanı Meclis'te aynı süre hakkını isteyen, aynı yetkileri isteyen bir usulle Meclis'in daha güçlü çalışmasını engelleyen bir sonuç doğurabilir; bunu iyi tartmak lazım. Hem adalet tesis edeceğiz hem istikrarı tesis edeceğiz. Meclis dışına baktığımızda 110 tane parti var. Onun için demokrasi sadece partiyle hayata geçmez. STK'sı var, başka imkanları var. O yüzden partiden başka demokratik yol yokmuş gibi davranmak doğru değil. Partilerin toplumda karşılıkları varsa kıymeti var" diye konuştu.

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AK Partinin Seçim Yasası Taslağı Hazır!
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