İyi Parti'de sular durulmak bilmiyor. Koray Aydın krizinde yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı ve ne yapacağı merakla beklenen Meral Akşener kararını verdi. Koray Aydın'a sahip çıkan Akşener muhaliflerin istifasını istediği Aydın'ı kanatlarının altına aldı. Akşener'in tercihi sorunların başka yollarla halledilebileceği yönünde!

KRİZ BÜYÜYOR! İYİ PARTİ ÇIKMAZDA

İyi Parti'nin son kurultayında "oy verilmeyecekler" listesinin yapılmasıyla başlayan kriz, giderek büyüyor ve parti adeta bir çıkmazın içine sürükleniyor.

VEKİLLER DÜN TOPLANTIYA KATILMADI

Söz konusu "tercih edilmemesi gerekenler" listesinin mimarı olarak Koray Aydın gösterilirken bu listede yer alan 14 milletvekili Meral Akşener'in bu hafta konuşma yaptığı grup toplantısına katılmadı.

SON DAKİKA AKŞENER KARARINI VERDİ

GİK listesindeki krizin büyümesi üzerine Koray Aydın'a öfkeli muhaliflerin görüşme talebini kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener talepleri dinledi ancak yerine getirmemeyi tercih etti.

KORAY AYDIN'IN İSTİFASI İSTENİYOR

Kapalı kapılar ardında kendilerinin oluşturulan üzeri çizilenler listesi ile saf dışı bırakılmak istendiğini belirten muhalifler, Koray Aydın'ın istifa etmesi ya da partiden ihraç edilmesi gerektiğini Akşener'e iletti.

AKŞENER SAHİP ÇIKTI

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı toplantıda Meral Akşener kararını verdi ve Aydın'ın arkasında durarak, "Bu tavrınızla partiye zarar verirsiniz, sorunları birlikte başka yollardan çözebiliriz" dedi.

NELER OLMUŞTU?

İYİ Parti'de kurultay ve parti Genel İdare Kurulu belirlenme sürecinde oy verilmeyecekler listesi hazırladığı öne sürülmüş tartışmalar parti içinde sözlü hatta bina önünde arbedeye kadar ilerlemişti.

EYLÜL'DE KONGRE YAPILDI

İYİ Parti'de Eylül ayı ortasında yapılan ikinci Olağan Kongrede başlayan "istenmeyen listesi krizi" TBMM'nin yeni yasama yılında ikinci kez toplanan Meclis parti grup toplantısına yansıdı.

KAPALI İLK GRUP TOPLANTISINDA DA GÜNDEM BUYDU

Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) aday listesine müdahale ederek, "tercih edilmeyecekler" listesi hazırladığı ileri sürülen Koray Aydın'ın yeniden Teşkilat Başkanlığı'na getirilmesine tepkili olan bir grup milletvekili, 1 Ekim'deki kapalı gruptan sonra bugünkü grup toplantısına da katılmadı.

MUHALİFLERDEN EYLEMSEL TAVIR KARARI

Hafta başında bir araya gelen muhalifler, parti yönetiminin doğru bulmadıkları tutumuna karşı "eylemsel tavır içinde olunması" görüşünü benimsediler.

İYİ PARTİ'DE TOPLANTIYA GELMEYEN VEKİLLER

Alınan karar doğrultusunda Hasan Subaşı, Ayhan Erel, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, İsmail Koncuk'un da aralarında bulunduğu muhalifler ile mazeretleri ya da sağlık sorunları bulunan 13 milletvekili grup toplantısına katılmadı.