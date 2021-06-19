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Ali Öztunç, '7 Haziran-1 Kasım arası kaosu çıkartanlar dünün de müsebbibidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, HDP İzmir İl Binası’na yapılan saldırıyı “Net söylüyorum, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o kaosu çıkartanlar, o olaylara yaşatanlar, dünün de müsebbibidir” diye yorumladı.

Ali Öztunç, '7 Haziran-1 Kasım arası kaosu çıkartanlar dünün de müsebbibidir'

Ali Öztunç, '7 Haziran-1 Kasım arası kaosu çıkartanlar dünün de müsebbibidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, HDP İzmir İl Binası’na yapılan saldırıyı “Net söylüyorum, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o kaosu çıkartanlar, o olaylara yaşatanlar, dünün de müsebbibidir” diye yorumladı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:40
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CHP’nin Gaziantep’te düzenlediği üç gün sürecek Belediye Başkanları Buluşması’nda CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları şehirde yurttaşların sorunlarını da dinledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da her yıl rutin olarak düzenledikleri bu buluşmayı ANKA’ya değerlendirdi. Öztunç, belediye başkanlarının göreve geldikleri günden bugüne neler yaptıklarını ve yapacaklarını konuşacağını belirtti. Öztunç, CHP’li belediye başkanlarının ve milletvekillerinin Gaziantepli yurttaşların sorunlarını dinlemesinin önemini “Düşünebiliyor musunuz? Gaziantep’te 250 belediye başkanı, İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer. Bakıyor karşısında milletvekilleri, televizyonlardan izlediği partinin yöneticileri. Ona derdini anlatıyor, sıkıntısın anlatıyor” diye anlattı.

Öztunç, parti olarak yurttaşların sorunlarını dinlemenin yanında çözüm önerilerini de sunduklarını vurgulayarak, “Gaziantep AK Parti tarafından eksik bırakılmış bir kent” dedi.

Öztunç HDP İzmir İl Binası’na yönelik saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“Hayatını kaybeden kardeşime baş sağlığı diliyorum. Net söylüyorum, 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki o kaosu çıkartanlar, o olaylara yaşatanlar, dünün de müsebbibidir. Adres aynı yerdir, değişmemiştir. 7 Haziran’dan 1 Kasım arasında Türkiye’de o bombaları kim patlattırdıysa, dünkü cinayeti işleten de odur. Bir tane meczup milliyetçi görüşü fazlaydı, eline silah aldı, meczup bu yaptı değil. Öyle bakmamak gerekiyor. Bu planlanmış mı, programlanmış mı, nerelere gitmiş, SADAT’la ilişkisi var deniyor. Bunların hepsini araştırılması ve açıklanması gerekiyor. Bu bir provokasyondu, bu provokasyona kimsenin gelmemesi gerekiyor.”

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Öztunç7 Haziran-1 Kasım Arası Kaosu çıkartanlar Dünün De Müsebbibidir
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