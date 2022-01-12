Ali Öztunç, ‘On binlerce hektarlık ormanımız yandı’

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pakdemirli’nin İstanbul’da Silivri ve Çatalca muhtarlarıyla buluşması sırasındaki açıklamalarını değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Öztunç, “Pakdemirli, ormansızlaşmanın sorumlusudur. Kendisi, iklim suçu da işlemiştir. Anayasanın 169'uncu maddesinden bahsediyor ama bu maddenin emrettiklerine aykırı hareketler sergiliyor. Anayasa ormanı korumayı emrediyor. Kendisi ise ormanları üretim alanlarına çevirdi. Bunu da koruma gibi bize yutturmaya çalışıyor” dedi.

“BU EKSİKLİK NEDENİYLE ON BİNLERCE HEKTARLIK ORMANIMIZ YANDI”

Bakan Pakdemirli’nin “Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız” açıklamasına da tepki gösteren Öztunç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yazın ‘Ekipman eksik’ dediğimizde bizleri yalanlamıştı, şimdi ‘Helikopter sayısını 55’e çıkaracağız’ diyor. Peki, bu eksiklik nedeniyle on binlerce hektarlık ormanımız yandı, bunun hesabını vermeyecek mi? THK uçaklarıyla ilgili yaptıklarını da unutmadık. Belli ki kendisi de ders almamış. Yine birilerine uçuş garantisi verme, rant sağlama derdinde. Bu sorun helikopter sayısını değiştirmek halledilemez. Mantalitesini değiştirmesi lazım. THK uçaklarını hemen devreye sokmalı ve ormanların korunacak alanlar olduğunu öğrenmeli.

“1 MİLYON METREKAREYE YAKIN ORMANLIK ALANIN VASFI DEĞİŞTİRİLDİ”

Geçen hafta 1 milyon metrekareye yakın ormanlık alanın vasfı değiştirildi. 2018’in temmuz ayında bir Bakanlar Kurulu kararı ve ardından da 2020 yılının kasım ayındaki iki ayrı Cumhurbaşkanı kararı ile 6 milyon metrekareye yakın orman alanı orman sınırları dışarısına çıkarıldı. 2019 yılında 16 bin 413 hektar, 2020 yılında 47 bin 1 hektarlık orman alanını maden ve enerji tesislerine verildi. 2018’de 11 bin 683, 2019’da 12 bin 864, 2020’de 17 bin 369 dekarlık orman alanı işgal altına alındı. 2018’de 14 bin 363, 2019’da 13 bin 494, 2020’de 22 bin 706 dekarlık orman alanı usulsüzce açıldı.”

“KAĞIT ÜZERİNDE BİR ŞEYLERE BAKIYOR, AMA GERÇEKTE NEYE BAKTIĞINI ANLAYAMADIK”

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Pakdemirli’nin bugüne kadarki en başarısız Orman Bakanı olduğunu söylediğini anımsatan Öztunç, “Bugün yaptığı açıklamalar, bu konuda ne kadar haklı olduğumu ortaya çıkarıyor. Pakdemirli’nin bakan olduğu dönemde sadece orman yangınları değil, orman suçları da artmıştır. Elinin altında bakacağı bir orman kalmadı. Kağıt üzerinde bir şeylere bakıyor, ama gerçekte neye baktığını anlayamadık. Orman olmadığı kesin ama” dedi.