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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin tartışmalara noktayı koydu

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması sonrası asgari ücrete ek zam beklentisi tavan yaptı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin tartışmalara noktayı koydu

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin tartışmalara noktayı koydu

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması sonrası asgari ücrete ek zam beklentisi tavan yaptı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" dedi.

27 Mart 2023 Pazartesi 12:57

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Gelen zamla birlikte asgari ücretle emekli maaşları aradaki makas daraldı.

BAKAN BİLGİN: BİR ZAM BEKLEMİYORUM

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.

Son Güncelleme: 27.03.2023 13:07
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Asgari ücrete Ara Zam Yapılacak Mı? Bakan Bilgin Tartışmalara Noktayı Koydu
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