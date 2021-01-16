Atom karınca, dulkadiroğlu’ndaki konut bilmecesine çözüm istedi!

1279 hak sahibi vatandaşın mağdur edildiği olayı Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Konutların 2020 Haziran ayında teslim edileceğinin taahhüt edildiğinin altını çizen Atom Karınca Öztunç, projenin neden bitirilemediğini, evlerin ne zaman teslim edileceğini ve vatandaşlardan 25 bin lira gibi büyük bir ödemenin bir daha talep edilip edilmeyeceğini sordu. Atom Karınca, ayrıca projede gözüken ve hazineye devredilip Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul yapacağı açıklanan arazinin son durumunu ve okul inşaatına ne zaman başlanacağının bilgisini istedi.

Ali Öztunç’un Önergesi ve Kamuoyu Adına Yanıt Beklediği Sorular Aynen Şu Şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre Ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili

2017 Yılında, vatandaşın ucuz konut sahibi olması amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi öncülüğünde 1279 üyeli Yeni Kent Yapı Kooperatifi kurulmuştur. Dulkadiroğlu Belediyesi, hak sahiplerine konutların 2020 Haziran ayı gibi teslim edeceğini taahhüt etmesine rağmen konutlarda kaba inşaatın dışında bir ilerleme olmamıştır. Belediye konutların teslim taahhüdüne uymadığı halde vatandaştan konut başı 25.000 TL ilave ödeme almıştır. Henüz altyapı çalışmalarına bile başlanmamış olan bu konutların geciktirilmesi hak sahibi olan 1279 vatandaşımızı mağdur etmektedir.

Buna istinaden;

1- Hak sahiplerine 2020 Haziran ayında teslim edileceği söylenen Yeni Kent Yapı Kooperatifi neden bitirilememiştir? Bu konutları ne zaman vatandaşa teslim etmeyi düşünüyorsunuz?

2- Vatandaşa ucuz konut vaadiyle yapılan bu konutlar öngörülen tarihte teslim edilmediği halde neden üye başı 25.000 TL alınmıştır? Bundan sonra üyelerden başka bir ücret talep edilecek midir?

3- Projede bulunan okul inşaatı arazisinin hazineye devredilip Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı söylenmiştir. Bu arazinin hazineye devri gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise okul inşaatına ne zaman başlanılacaktır?