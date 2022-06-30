Atom Karınca kanalizasyon altyapısı olmayan mahalleleri Ankara gündemine taşıdı!

‘Atom Karınca’ Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet götürmediği Pazarcık’taki 4 mahalleyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede Ankara’da gündeme getirdi.

“KAHRAMANMARAŞ’IMIZA YAKIŞMAMAKTADIR”

Ali Öztunç, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergede, ”Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı Yukarı Höcüklü, Hürriyet, Mezere ve Turunçlu mahallelerine yıllardır hizmet gitmemektedir. 21. Yüzyılda hala kanalizasyon altyapısı olmayan mahallelerimizin olması Kahramanmaraş’ımıza yakışmamaktadır. Bu mahallelerde kanalizasyon dışarı aktığından mahalle sakinleri sık sık hastalanmakta su kaynakları kirlenmektedir. Büyükşehir Belediyemizin bu mahallelerimize hizmet götürmemesini anlamak mümkün değildir.” İfadelerini kullandı.

Söz konusu mahallelerdeki okul ve yol sorunlarına da dikkat çeken Öztunç’un, kamuoyu adına Bakan Kurum’dan yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu;

1- Yukarıda isimleri geçen mahallelerimize Büyükşehir Belediyesi neden hizmet götürmemektedir?

2- Söz konusu mahallerimizin kanalizasyon altyapısı için Büyükşehir Belediyesinin bir çalışması var mıdır? Bu Mahallerimizin alt yapı, su ve kanalizasyon işleri bu yılın yatırım programına alınmış mıdır? Alınmamış ise ne zaman yatırım programına alınacaktır?

3- Okul ihtiyacını bile kendi imkânlarıyla yapan yukarı höcüklü mahallemizin, mahkenli, mezere ve turunçlu mahallelerimizin sağlık ocağı, muhtarlık binası, gençler için spor alanları ve taziye evi gibi ihtiyaçlarının karşılanması yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?

4- Bu dört mahallemizin arazi yolları perişan vaziyettedir. Mahalleli tarlasına gidemez durumdadır, tarlasına traktörünü bile götürememektedir. Bu mahallelerimizin yollarını ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?