Atom Karınca, Türkoğlu’na yatırımların engellenmesini gündeme taşıdı!

CHP’li Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde küçük sanayi sitesi yapımı ile bölgeye kazandırılacak 33 milyon TL’lik yatırıma engel olunduğu iddialarının peşine düştü.

MAHKEME KARARI TANINMADI, TÜRKOĞLU’NA 33 MİLYON TL’LİK YATIRIMA ENGEL OLUNDU!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle konuyu Meclis gündemine taşıyan Atom Karınca soru önergesinde, “2015 yılında 136 üye ile kurulmuş olan Türkoğlu S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020 yatırım programına alınarak resmî gazetede yayınlanmıştır. Yine 2020 yılı içerisinde bakanlığın istemiş olduğu tüm plan ve projeler bakanlıkça onaylanmıştır. Bugüne kadar ihalesi yapılması gerekirken, Türkoğlu belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına “Türkoğlu Belediyesi olarak bugüne kadar onayladığımız mimari statik ve diğer tüm projeler geçersizdir’’ şeklinde bir yazı göndererek ihaleyi durdurduğu söylenmektedir. Türkoğlu Belediyesinin, kooperatif üyelerinden proje harçları ve ihdas bedeli olarak yaklaşık 300 bin TL tahsil etmesine ve Kahramanmaraş Bölge İdare Mahkemesinin kooperatif lehine 2021/118 nolu kararına rağmen, mahkeme kararını tanımayarak ilçeye kazandırılacak olan 33 milyon TL lik yatırıma engel olduğunu dile getirmektedir.” İfadeleriyle yaşanan süreci özetledi.

Öztunç’un Bakan Varank’tan kamuoyu adına yanıt beklediği sorular aynen şu şekilde;

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2020 yatırım programına alınarak resmî gazetede yayınlanan Türkoğlu S.S. Küçük Sanayi Sitesinin yapım ihalesi neden yapılmamaktadır?

2- Kahramanmaraş Bölge İdare Mahkemesinin kooperatif lehine verdiği 2021/118 nolu mahkeme kararı varken ve plan ve projesi onaylanmış, ödeneği hazır olan Türkoğlu sanayi sitesinin yapımı neden bekletilmektedir?

3- Türkoğlu S.S. Küçük Sanayi Sitesinin yapımına eğer izin vermeyecekseniz, neden tüm plan ve projeleri onaylayıp, ödeneğini çıkarıp, 2020 yatırım programına aldırdınız?

4- Türkoğlu ilçesine 33 milyon TL yatırımını ilk önce destekleyen, proje harçları ve ihdas bedeli olan 300 bin TL’yi üyelerden tahsil eden belediyenin bu keyfi davranışına izin verecek misiniz?