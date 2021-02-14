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Bahçeli'den Gara Mesajı! PKK'nın sonu göründü

TSK'nın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon sonrasında açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK'nın sonu görünmüştür' dedi.

Bahçeli'den Gara Mesajı! PKK'nın sonu göründü

Bahçeli'den Gara Mesajı! PKK'nın sonu göründü

TSK'nın Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon sonrasında açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK'nın sonu görünmüştür' dedi.

14 Şubat 2021 Pazar 12:14
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyi Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. 13 sivilin hayatını kaybettiği olaya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamada bulundu. Bahçeli, "Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır, Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet" açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü" ifadesini kullandı.

Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"PKK/ YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan onüç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet".

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