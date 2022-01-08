Bahçeli'den muhalefete ‘Kazakistan'ı görünce bitiniz mi kanlandı?’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreninde açıklamalarda bulunuyor. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefete de sert sözlerle yüklendi.

"NEYİN HAZIRLIĞI YAPILIYOR?"

Akaryakıta gelen zamlar sonrası vatandaşların sokağa çıktığı ve hükümetin istifasını verdiği Kazakistan'ı hatırlatan Bahçeli, "Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için. Sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı? Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? Bu telkinle neyin hazırlığı yapılıyor?" ifadelerini kullandı.