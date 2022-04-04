Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı

Bakan Kirişci: Artık Bu Ülkenin Tohumlukta Dışa Bağımlılığını Konuşmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tohumda kapsamlı ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız." dedi.

Bakan Kirişci: Artık Bu Ülkenin Tohumlukta Dışa Bağımlılığını Konuşmayacağız

Bakan Kirişci: Artık Bu Ülkenin Tohumlukta Dışa Bağımlılığını Konuşmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tohumda kapsamlı ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Artık bu ülkenin tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız." dedi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 15:08
banner459

Kirişci, AA muhabirine, tohumculuk sektöründe yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Geçmişte tohumculuk sektöründe ıslah konusunda sorunlar yaşandığını ifade eden Kirişci, "Siz çevreye ve bazı hastalıklara duyarlı bir çeşit geliştiriyordunuz, birisi geliyor el altından o tohumu kendine mal ediyordu ve siz hiçbir hak iddiasında bulunamıyordunuz. Islahçı Hakları Kanunu'nu getirdik. Kanun aslında Türkiye tarımını, tabiri yerindeyse yeni bir çağa geçirmiştir. Çünkü Ar-Ge yapan meslektaşlarımızın alın ve akıl teri bir yeni çeşide dönüşüyor. Şimdi bu çeşidin de sahibi kendisi oluyor, tohum onun adına lisanslandırılıyor." diye konuştu.

Bir araştırmacı adına tohumun kayıtlara girmesine royalti denildiğini aktaran Kirişci, o tohum kullanıldığı sürece araştırmacının bundan maddi anlamda faydalandığını söyledi.

Kirişci, Türkiye'de 2000'li yıllarda üretilen tohum miktarının 145 bin ton olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu an tohum üretimimiz yaklaşık 10 kat artarak 1 milyon 400 bin tona çıktı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Türkiye geneline yayılmış araştırma enstitülerimiz var. Diğer taraftan bakanlığımızın dışında bir de üniversitelerde ıslah konusunu çalışan arkadaşlarımız var. Bu ülkenin artık tohumlukta dışa bağımlılığını konuşmayacağız."

"Hububatla ilgili ithal tohum meselemiz yok"

Türkiye'nin tohum ithalatı yaptığı algısının oluşturulduğunu vurgulayan Kirişci, ülkenin ithal ettiği kadar ihracatını gerçekleştirdiği tohum olduğunu bildirdi. Kirişci, "Stratejik ihtiyaçlarımızdan hububatla ilgili bir ithal tohum meselemiz yok. Dolayısıyla, abartılan kısım 21. yüzyıl dünyasını bilmemekten kaynaklanıyor. Bizim kendi ürünlerimizin dış dünyada olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaş nedeniyle ambargolar uygulandığını bunun da ayçiçeği tohumuna ulaşımda sorunlar oluşturduğunu belirten Kirişci, Türkiye'de üretilen ayçiçeği tohumlarının Rusya'ya ihraç edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Bakan Kirişci: Artık Bu Ülkenin Tohumlukta Dışa Bağımlılığını Konuşmayacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Görgel, “İlimiz sanayisi daha da çok canlanacak”
Fırat Görgel, “İlimiz sanayisi daha da çok canlanacak”
CHP’nin ekonomi kurmayları Kahramanmaraş’a geliyor!
CHP’nin ekonomi kurmayları Kahramanmaraş’a geliyor!
İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Andırın’da
İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı Andırın’da
Mahir Ünal, İngiltere’de MÜSİAD’la Görüştü
Mahir Ünal, İngiltere’de MÜSİAD’la Görüştü
Ak Partili Yanılmaz, Kahramanmaraş’ta
Ak Partili Yanılmaz, Kahramanmaraş’ta

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber