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Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm sağlamaya gayret ediyoruz”

Şehirde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Geldiğimiz noktada kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasında bütün hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık olarak tespit ettiğimiz rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehir merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm sağlamaya gayret ediyoruz”

Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm sağlamaya gayret ediyoruz”

Şehirde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Geldiğimiz noktada kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasında bütün hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık olarak tespit ettiğimiz rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehir merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 10:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin imarı ve inşası noktasında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, oda ve STK başkanları da yer aldı. Toplantıda; şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalar, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, ticaretin canlandırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında gerçekleştirilen faaliyetler gibi pek çok konuda istişarelerde bulunuldu.

El Birliğiyle Süreci Yürütüyoruz

Koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız ve milletimiz el birliğiyle bu süreci yürütüyoruz. Şehrimizin imar ve inşası noktasında yoğun çaba sarf ediliyor. Bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte şehrimizde incelemelerde bulunduk. Her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimizde mikrobölgeleme çalışmalarında sona gelindi. Akabinde de planlama çalışmalarımız nihayete erecek ve inşa süreci hızlı bir şekilde başlayacak” cümlelerini kaydetti.

680 Bin Civarında Bağımsız Birim Yeniden Yapılacak

6 Şubat depremlerinin yol açtığı tabloya ilişkin sayısal verileri aktaran Bakan Özhaseki, “Öncelikle 6 Şubat depremlerinde toprağa verdiğimiz bütün canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimden bir daha böyle bir afet göstermemesini niyaz ediyorum. Bu deprem sadece son 100 yılda yaşadığımız en büyük afet değil Anadolu topraklarına gelerek medeniyet kurduğumuz tarihten günümüze kadar rastladığımız en büyük felaket. 11 ilimiz, yüzlerce ilçemiz ve binlerce köyümüz etkilendi. Hasar olarak da bakıldığı zaman 680 bin civarında bağımsız birim yeniden yapılmak durumunda. 170 bin civarında da ahır, depo, tek katlı dükkân gibi iş yerlerimiz yapılacak. Bunlar büyük rakamlar. İnşallah söz verdiğimiz gibi en kısa süre içerisinde bunların altından kalkarız” dedi.

Rezerv Alanlarda Kalıcı Konutların İnşaatına Başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklamalarını, “Bir an önce hasarların giderilmesi, şehirdeki ticari hayatın canlanması, şehirlerimizin eski canlılığına kavuşması için hep birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ayakta. Her bir bakanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, kamu kurumları deprem bölgesinde görevlendirildi. 800 belediyemiz deprem bölgesine koştu. Geldiğimiz noktada da kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasında bütün hazırlıklar tamamlandı. Bakanlık olarak tespit ettiğimiz rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehir merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz” şeklinde tamamladı.

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Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraş’ta Yerinde Dönüşüm Sağlamaya Gayret Ediyoruz”
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