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Başkan Erdoğan, 'Fiyatlardaki balon sönecek''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelerle fiyatlardaki balonun söneceğini söyleyen Erdoğan, stokçulukla da mücadelenin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, istihdama yönelik yeni bir teşviki de açıkladı.

Başkan Erdoğan, 'Fiyatlardaki balon sönecek''

Başkan Erdoğan, 'Fiyatlardaki balon sönecek''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelerle fiyatlardaki balonun söneceğini söyleyen Erdoğan, stokçulukla da mücadelenin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, istihdama yönelik yeni bir teşviki de açıkladı.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası ekonomi gündemi ile ilgili açıklama yaptı. Temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışına değinen Erdoğan, stokçuluk ve kartelleşmeyle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, istihdamı artırmaya yönelik yeni bir projenin hayata geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tarımla ilgili önemli kararlar alındığını da duyurdu,

Yeni ulaştırma planlarını da açıklayan Erdoğan, kuşak yol inisiyatifi lojistiğinde daha güçlü olma vurgusu yaptı.

Bakanlar Kurulu sonrası emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik açıklama da bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bir çalışmadan bahsetmedi. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl, bin liradan 1100 liraya çıkartılmıştı.

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:38
Anahtar Kelimeler:
Fiyatlardaki Balon SönecekBaşkan Erdoğan
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