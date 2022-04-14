Başkan Erdoğan, 'Fiyatlardaki balon sönecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası ekonomi gündemi ile ilgili açıklama yaptı. Temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışına değinen Erdoğan, stokçuluk ve kartelleşmeyle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, istihdamı artırmaya yönelik yeni bir projenin hayata geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tarımla ilgili önemli kararlar alındığını da duyurdu,

Yeni ulaştırma planlarını da açıklayan Erdoğan, kuşak yol inisiyatifi lojistiğinde daha güçlü olma vurgusu yaptı.

Bakanlar Kurulu sonrası emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik açıklama da bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bir çalışmadan bahsetmedi. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl, bin liradan 1100 liraya çıkartılmıştı.