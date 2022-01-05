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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye doğum günü hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin konutundaki görüşme 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye doğum günü hediyesi

Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye doğum günü hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin konutundaki görüşme 1 saat sürdü.

05 Ocak 2022 Çarşamba 16:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022 yılının ilk görüşmesini Bahçeli'nin evinde gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan’ı Beytepe’deki evinin kapısında karşıladı. İki liderin görüşmesi saat 14.05’te başladı. 2022 yılının ilk görüşmesi olma özelliğini taşıyan ve basına kapalı olarak gerçekleşen buluşma, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Erdoğan, 1 Ocak 1948 doğumlu Bahçeli’ye doğum günü hediyesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye, MHP liderinin kaydının bulunduğu, öğrenci kütük defteri sayfasını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi en son 4 Ağustos 2021 tarihinde yine Ankara'daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye Doğum Günü Hediyesi
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