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Başkan Erdoğan’dan yeni Suriyeli açıklaması! Sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan’dan yeni Suriyeli açıklaması! Sonuna kadar sahip çıkacağız

Başkan Erdoğan’dan yeni Suriyeli açıklaması! Sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:25
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Erdoğan'ın gündeminde muhalefetin Suriyelilerle ilgili muhalefet partilerini açıklamaları vardı.

"Kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız"
Sığınmacılara yönelik söylemlere tepki gösteren Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz.

Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek
İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi... Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin en olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok.

Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal.

Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız.

"Katillerin kucağına atmayacağız"
Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz."

Son Güncelleme: 09.05.2022 19:28
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