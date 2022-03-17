Başkan Mahçiçek; ‘Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik deniz yapacağız’

Kariyer Günleri programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek hem tecrübelerini aktaran hem de EXPO 2023 Projesi’ni anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, son olarak ise Özel Mesa Koleji ve Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Program, EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesiyle başlarken, proje öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.

“Kahramanmaraş’ımızı ve Türkiye’mizi dünyaya tanıtacağız”

Tanıtım filminin ardından kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, sözlerine, “Rüya gibi bir proje değil mi gençler, bittiğinde gerçek olacak” ifadeleriyle başladı. EXPO ile Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi dünyaya tanıtacaklarını anlatan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın Onkişubat Belediye olarak dünya fuarı olarak bilinen EXPO’yu önemli çalışmalar neticesinde şehrimize kazandırdık. Biliyorsunuz uluslararası etkinlikler daha çok sportif alanlarda oluyor, Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası gibi. Bu EXPO’lar geçmişten bu yana yapılıyordu ama son yıllarda yeni bir konsept haline geldi ve düzenlendiği ülkenin değerlerini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılımcılara tanıtmayı amaçlıyor. Bizim EXPO’muz bahçecilik alanında ve ana teması da ‘Doğa dostu şehir ve duyarlılık’ olarak belirlendi. Projemizde gördüğünüz gibi yemyeşil bir yaşam alanı ve mükemmel projelerle Kahramanmaraş’ımızı ve Türkiye’mizi dünyaya tanıtacağız. Bizim öngörümüze göre bu EXPO’ya en az 50 ülke katılacak. Ülkemizin içinden de hem kamu kurumları hem üniversiteler hem de STK’lar katılacak. Şimdiye kadar 24 ülke katılacağını bize bildirdi. Önümüzde bir sene gibi bir süre var, bu süreye kadar en az 50 civarında ülke katılım sağlar diye tahmin ediyoruz” dedi.

“Şehrimizin geleceğini daha güçlü temeller üzerinde inşa etmeliyiz”

“Bizim Kahramanmaraş’la ilgili hayallerimiz var gençler” diyen Başkan Mahçiçek, “Bu anlamda gördüğümüz eksikleri bertaraf edip, şehrimizin geleceğini daha güçlü ve güzel temeller üzerinde inşa etmeliyiz. Kahramanmaraş’ımızın her şeyi vardı, sanayisi var, kültürü var, doğal güzellikleri var ama tanıtım noktasında da büyük eksikliği vardı. Türkiye nüfusunun yüzde 99’u Kahramanmaraş’ın Akdeniz bölgesinde olduğunu bile bilmiyordu. Böyle bir eksiğimiz vardı. Bu eksikliği nasıl telafi edebiliriz diye düşündük ve böylesine önemli bir uluslararası projeyi buraya taşımamız gerektiği kanaatine vardık. Kahramanmaraş’ımıza kazandırmak için lobi faaliyetleri yürüterek, 62 ülkenin tamamının oyunu almayı başardık ve görüyorsunuz ve şükürler olsun ki aldık. İnşallah 2023 yılının Nisan ayında EXPO’muzun açılışını yaptığımızda 6,5 aylık dönemde 2 milyondan fazla insanın şehrimize geleceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak”

EXPO alanının sürekliliğini sağlamanın önemli olduğunun altını çizen Başkan Mahçiçek, alan içinde projeleri anlattı. Mahçiçek, “Burada önemli olan 6,5 aylık fuar süresinin ardından bu alanın sürekliliğini sağlamaktı. Yoksa bu harcanan paralara yazıktır, günahtır. Bunun sürekliliğini sağlayabilirsek, her sene en az 1 milyon insanımız Kahramanmaraş’a gelirse işte bu projemiz amacına ulaşmış demektir. Bunu da nasıl sağlayacağız. Böyle bir proje hiç de kolay bir proje değil. Türkiye’de daha önce Antalya’da yapılmış, devletimiz 2,5 milyar gibi devasa bir para harcamış. Antalya zaten bir turizm kenti, çok fazla anlamı ve kazanımı da olmamış doğrusu. Antalya’da eksik olan şu; sistem kendi kendini sürdürememiş, yani geliri yok. Gelir olmayınca bakım giderlerini karşılayacak düzen yok. Hiçbir bakanlık da sahip çıkmamış. Buranın aksine bizim projemizin sürdürülebilirliği var. Tanıtım filminde izlediniz, içerisinde Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi var. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz var, üzerinde küçük kayıklarla gezebilme imkânımız olacak. MADO çok güzel bir restoran ve cafe yapıyor, yakında tamamlanacak. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin satıldığı ve tanıtıldığı Arasta adında bir çarşımız var. Ticaret ve Sanayi Odamız bir kongre merkezi yapacak. Çok güzel bir camimiz var ama camiye yakın bir noktaya Mevlevihane de yapacağız çünkü buranın manevi anlamda da bir merkez olmasını istiyoruz. Daha sayamadığım birçok projeyle bir yılda 15-16 milyon TL civarında bir gelir elde edecek belediyemiz. Bu alanın gideri ise 7-8 milyon TL civarında olacak. Yani kurduğumuz sistem kendi kendini sürdürecek, kimseye ihtiyaç duymayacak” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz ve dönüştüreceğiz”

Kahramanmaraş’ı uluslararası projelerle dünyaya tanıtmanın önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş olarak 2,5 milyar dolardan fazla ihracatımız var, 140 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz ama memleketimizi ülke içinde bile kimse tanımıyor. Bu eksikliği EXPO 2023 ile aşacağız. Hep söylüyorum artık kaldırım belediyeciliği yok, bitti. Böyle uluslararası projeler yapacağız, Kahramanmaraş’ı dünyaya taşıyacağız. Marka değerini, saygınlığını, bilinirliğini dünya çapında artıracağız İnşallah. Bunu yapmamız lazım. EXPO 2023 ile birlikte Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz dönüştüreceğiz ve geleceğe damga vuracağız” dedi.

“Kahramanmaraş’ı marka yapacağız, sonra da yeni markalar üreteceğiz”

Kahramanmaraş’ın yeni markalar üretmesi gerektiğini dile getiren Mahçiçek, şöyle konuştu; “EXPO 2023 ayrıca sanayicimiz ve iş adamlarımızın ulusal ve uluslararası bağlantılarını güçlendirmeye de büyük katkı sağlayacak. Bakın kadın ayakkabı üretiminde veya kuyumculukta Türkiye’de 2’nci sıradaymışız, ayakkabıda bu seviyede olduğumuzu ben yeni öğrendim. Neden bilmiyoruz çünkü kendi markamız yok. Esnafımız hep fason çalışıyor başkası adına üretiyor ve onların damgasını basıyor. Bizim esnafımız da kazanıyor ama en büyük geliri o markalar sağlıyor. Bizim de güçlü ve yeni markalar çıkarmamız lazım. Kahramanmaraş’ta MADO ve Kervan gibi diğer sektörlerde de markalarının olması lazım. İşte EXPO, bu alanda da halkımıza yeni ufuklar açacak. Önce EXPO ile Kahramanmaraş’ı marka yapacağız, sonra da yeni markalar üreteceğiz.”

“4 milyon metrekarelik bir deniz olacak”

Su Tutucu Sedde Aksı Projesi ile Kahramanmaraş’a 4 milyon metrekarelik bir deniz kazandıracaklarını da anlatan Mahçiçek, “Kılavuzlu Köprüsü’nün alt tarafında yazın sular çekildiğinde bir çevre felaketi yaşanıyordu. Ama kışın burası sularla dolar, deniz olurdu. Şimdi bu çevre felaketini önleyeceğiz. Bu alanla ilgili çok güzel bir projemiz var. Ceyhan Nehri’nin en dar kısmına Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız suyu tutmak için. 434 kodunda suyu burada tutacağız. Önce kirliliği temizleyeceğiz. Suyu burada tuttuğumuz zaman 4 milyon metrekarelik bir deniz olacak. Sonra bu denizin etrafına çok katlı olmayan yerleşim alanları yapacağız. Bir marinamız olacak, tekneler park edebilecek ve tekne gezileri yapılacak. Çevresinde rekreasyon alanları olacak, piknik alanları, oturma grupları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolları da olacak. Suyun üzerinde su sporları aktiviteleri de yapılacak. Projemiz tamam, her şey hazır İnşallah Kahramanmaraş’a deniz getireceğiz. Bizim öngörümüze göre 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.