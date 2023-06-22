Başkan Mahçiçek’ten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’a Expo 2023 Sunumu

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk olarak Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’nda düzenlenen Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Burada, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve kent protokolüyle bir araya gelen Bakan Kacır, deprem sürecinde ve sonrasında bakanlık çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Kahramanmaraş sanayisini ayağa kaldırmak için esnaf ve sanayicilere verecekleri destekleri anlatan Bakan Kacır, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci de bir selamlama konuşması yaparak, kentin sanayiine verdiği destekten ötürü Bakan Kacır’a teşekkürlerini iletti.

“EXPO 2023, Kahramanmaraş sanayiine olumlu katkı sağlayacak”

Ardından söz alan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’ün 12 Ağustos’ta kapılarını açacağını belirterek, projede gelinen son noktaya ilişkin bilgiler verdi.

Başkan Mahçiçek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da destekleriyle Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği 2018 yılında yaptığı genel kuruldu 2023 yılının EXPO’sunu düzenleme yetkisi karşıı oy olmaksızın Onikişubat Belediyesi’ne verildi. O günden bu yana EXPO 2023 Sergi Alanı’nın sürekliliğini sağlayabilmek adına alanımıza çok sayıda proje serpiştirdik. Aksi takdirde bu kadar kaynağın israfı söz konusu olabilirdi. İnşallah 12 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açacağız. Kahramanmaraş’ımızın sanayisi, kültürü, ekonomisi, doğası kısacası her şeyi var. Eksik olanı ise tanıtım ile yerli ve yabancı turist girişinin az olması. Tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile aşacağımıza inanıyoruz. Bugüne kadar EXPO 2023 projesine devletimizden herhangi bir kaynak ve yardım talebimiz olmadı. Nerdeyse tamamını belediye bütçemizle, bir kısmını da yap-işlet-devret modeliyle yaptık. EXPO 2023 alanımız, aynı zamanda depremzede vatandaşlarımızın rehabilitasyonunu sağlayan önemli bir mekan olacak. Yüzbinlerce insan buraya gelecek, ayrıca yurt dışından gelecek yatırımcılarla Kahramanmaraşlı sanayicilerimizi buluşturacak, ortak yatırım alanları oluşturacağız. Sanayi sektörümüzün ayağa kalkması noktasında Sayın Bakanımızın ziyaretini önemsediğimizi belirtirken, katılım ve destekleriniz için teşekkür ediyor, 12 Ağustos’ta EXPO 2023’ümüzün açılışını bekliyoruz” dedi.

4 yeni projenin imzaları atıldı

Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, değerlendirme toplantısının ardından DOĞAKA İmza Töreni’ne geçti. Yine EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda düzenlenen törende Kahramanmaraş Arasa Otoparkı Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu, Soğuk Hava Deposu Kasa Üretim Tesisi, Elbistan Tekstil Atölyesi ve Depremden Etkilenen Dar Gelirli Çiftçilerin Çilek Üretimi ile Desteklenmesi Projelerine ilişkin imzalar atıldı.