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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorumunu yaptı. Erdoğan,"Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de atarım." dedi. Erdoğan, idam tartışmaları ile ilgili ise, "Parlamento onaylar, bana gönderirse, ben de onaylarım" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM çıkışı ile ilgili ilk yorumunu yaptı. Erdoğan,"Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de atarım." dedi. Erdoğan, idam tartışmaları ile ilgili ise, "Parlamento onaylar, bana gönderirse, ben de onaylarım" diye konuştu.

01 Ekim 2020 Perşembe 18:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM yasama yılı açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM çıkışında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM çıkışı hatırlatıldı. Erdoğan, "Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de atarım." dedi.

İDAM TARTIŞMALARI: PARLAMENTO ONAYLARSA BEN DE ONAYLARIM

Erdoğan yine çokça tartışılan idam konusuna ilişkin soruya da yanıt verdi. Erdoğan, yine TBMM'yi işaret etti, karar alınması durumunda kendisinin de onay vereceğini ifade etti.

Erdoğan, "Parlamento onaylar, bana gönderirse, ben de onaylarım" şeklinde konuştu.

"NE YAPACAĞIMIZI PAŞİNYAN'A SORACAK DEĞİLİZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Türkiye müdahil olmasın' açıklamasına ilişkin Erdoğan, "Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Biz bunun kararını kendimiz verdik" ifadesini kullandı.

HDP'Lİ VEKİLLERİN OTURUMA KATILMAMASINA TEPKİ

Parlamentoya gelmeyen HDP'nin varlığı ile yokluğu arasında bir fark göremediğini söyleyen Erdoğan, "Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır" ifadesini kullandı.

VAKA SAYILARI İLE İLGİLİ TARTIŞMALARA YANIT

Sağlık Bakanı Koca günlük açıklanan corona virüs hasta sayısında vaka/hasta ayrımı yapıldığını söylemesinin ardından oluşan tartışmalara yönelik de cevap veren Erdoğan, ''Bilim insanları bununla ilgili her türlü araştırmayı çalışmayı yapıyor. Üzüntümü sayının buralara kadar gelmiş olması. Biraz tavsiyelerinizi uyarsak her şey değişecek'' açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yazılı bir açıklamada bulunmuştu. Bahçeli, AYM'nin son zamanlardaki bazı kararlarının sakat olduğunu belirterek, "AYM baştan aşağı yeniden yapılanmalı" demişti. Bahçeli, Divan-ı Ali teklifinde bulunmuştu.

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