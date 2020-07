Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Her bakanlığı yaptığı çalışmaları özetleyerek anlatan Başkan Erdoğan, "Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık." dedi. Başkan Erdoğan, ekonomide kur saldırılarına izin verilmediğini, yatırımcıya destek olunduğunu söyledi. Erdoğan, Dış politikada, dünya 5'ten büyüktür anlayışı ile hareket edildiğini vurguladı. Erdoğan, iç güvenlik alanında 234 bin operasyon yapıldığını, FETÖ'nün yapılanmalarının yıkıldığını, kalanların da temizleneceğini belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2'nci yılını Külliye'deki toplantı ile değerlendirdi. Erdoğan, 16 bakanlığın icraatlarını tek tek anlattı. Erdoğan, dış politikada kararlı duruş sergilendiğini, Libya ve Suriye'de hem saha hem de masada adımlar atıldığını söyledi. Erdoğan, kur saldırıları nedeniyle en büyük mücadele verilen alanlardan birinin Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu söyledi.

Erdoğan, kur saldırıları ve spekülatif ataklara karşı alınan önlemler ile gelen başarıya dikkat çekti, BİST'in verdiği güvenle borsa kullananların sayısının 1.5 milyona ulaştığını söyledi. Erdoğan, terörle mücadelede tarihi başarıya imza atıldığını ve 234 bin operasyon ile PKK'nın yok edilme noktasına getirildiğini söyledi. Erdoğan FETÖ ile mücadelede ise 17 bin operasyon gerçekleştiğini belirtti, "Tüm yapılanmalarını yıktık, kalanları da temizleyeceğiz" dedi.

Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji alanında atılan adımlara değindi, yerli solunum cihazları ile Türkiye ve dünyaya nefes olunduğunu söyledi. Erdoğan, Milli Savunma alanında ise İHA'lar, SİHA'lar ile gelen başarıyı anlattı, yerli uçak gemisi için önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yeni tip ilk denizaltının da havuza indirildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, enerji alanında atılan adımları tek tek anlattı, "Türkiye bu alanda da muhtaç ülke olmaktan çıkmıştır" dedi

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Milletlerin ve devletlerin hayatlarında asırlara sari sonuçları olan dönemler bulunur. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 7 yıldır böyle tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık.

Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhur İttifakı bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Türkiye, dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Sınırlarımız içinde ve dışındaki mücadeleyi ilanihaye sürdürmeye kararlıyız.

Türkiye, koronavirüs salgını sürecinde dimdik ayakta durarak farkını ortaya koymuştur.

200 yılı bulan demokrasi arayışlarıyla doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilmiştir.Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Her erkin kendi alanında ülkeye ve millete en iyi hizmeti vermesini sağladık.

Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır.

Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmadık.

Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştürmemiz de bu anlayışın ürünüdür. Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır.

Türkiye, sınır güvenliği için attığı tüm adımlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Hiçbir mazlumu yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın şu anda yaptığı saldırılarda, hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık bırakmayacağız. İnsani tutum hasletlerini hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık.

"GÖNLÜMÜZ DE, SİYASETİMİZ DE DAHA İYİSİNİ BULDUĞUMUZDA DEĞİŞİME HAZIRDIR"

Yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Daha iyisini bulduğumuzda, her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de hazırdır.

Yeni sistemi kurarken bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı isimleriyle muhafaza ettik, bazılarını da birleştirdik. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı vardır.

"VATANDAŞTAN İSTENEN BELGE SAYISI 42 BİNDEN 833'E DÜŞTÜ"

Son 2 yılda kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Mevkidaşlarımız ile 366 telefon görüşmesi yaparak gündemi ele aldık. Türkiye her liderin iş birliğini aradığı bir ülke haline gelmiştir. Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Vatandaştan istenen belge sayısını 42 binden 833'e düşürdük. E-devlet şifresi olan vatandaş sayısını 48 milyon 584 kişiye ulaştırdık.

2.3 TRİLYON LİRA YATIRIM

Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2.3 trilyon lira seviyesine ulaştık. 2 trilyon lirası özel sektör yatırımıdır. Gerisi kamu yatırımıdır. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 2019-2023 kalkınma hedeflerimizin yer aldığı kalkınma planımızı açıkladık.

Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza fon sağlamak için risk sermayesini oluşturduk. Bünyesinde 4 milyon yazılı eser, 555 bin elektronik kitap ile en büyük kültür kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi milletimizin istifadesine sunduk. Yerli yabancı tüm misafirlerimizin hayran kaldığı bu kütüphanemiz ile bizler de iftihar ediyoruz. Rami Kışlası'nı inşallah millet kütüphanesine dönüştürüyoruz, onun da çalışmaları sürüyor.

"EBA DÜNYADA EN ÇOK TIKLANAN 3'ÜNCÜ EĞİTİM SİTESİ OLDU"

Eğitimde 2023 vizyonumuzu açıkladık, varmak istediğimiz noktayı vatandaşımız ile paylaştık. Yaygınlaştırma aşamasını başlattık. Son 2 yılda ilk ve orta öğretimde 2805 yeni okul, 15 bin derslik yaptık.

2018 yılında bir öğretmenin eline ek ders ile birlikte 4 bin 113 lira geçerken, bu rakam yüzde 25 artışla 5 bin 175 liraya ulaşmıştır. Anaokul sayısını son 1 yılda yüzde 94 artırdık.

Salgın döneminde hem evlatlarımızın hem de büyüklerimizin sağlığını korumak için EBA'yı hayata geçirdik. EBA 3.1 milyar tıklama ile Türkiye'de en çok tıklanan 10'un internet sitesi, dünyada ise en çok tıklanan 3'üncü eğitim sitesi oldu.

Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini hizmete aldık. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız 1 milyon 101 bini geçti.

"5 BİN 239 YATAK KAPASİTELİ 10 ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE SUNDUK"

5 bin 239 yatak kapasiteli 10 şehir hastanesini hizmete sunduk. Ambulanstan başka her şeye benziyordu. Hatırlayın o günleri. Ben yaşadım, ölüme gidiyordum. Askılığı asacak dahi yeri yoktu. Milletvekili arkadaşım elinde zor tutuyor serum şişesini, Bolu'dan Düzce'ye kadar o halde gittik. Hastaneye vardık, emekli sandığı mısınız, sigortalı mı? Emekli sandığı deyince, bu hastane kabul etmiyor dediler. Biz geldik, 'gelen hastayı kapıdan çevirmeyeceksiniz' dedik.

"SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"

1008'er yataklı Yeşilköy ve Sancaktepe'de iki acil durum hastanesi yaptık. Bunların bir özelliği var, havaalanı var. İstedik ki, buraları sağlık turizminde de kullanabilelim. Ambulans uçakla gelsin, tedavisi bitince yeniden gitsin. Türkiye bunu yakaladı. Biliyorsunuz Başakşehir Şehir Hastanesi de bu özelliklere sahip. Sağlık turizmindeki adımımızı da atıyoruz.

"90 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI GETİRİDİK"

8 sınırımızda sahra hastanesi kurduk. Çeşitli sebeplerle 138 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı hava, kara ve deniz köprüleri ile ülkemize getirdik. Salgın döneminde tüm sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesini sağladık.

Adalet hizmetlerinde 24 bin 64 personel alımı yaptık. Son 2 yılda 554 yeni mahkemeyi daha hizmete açtık. Vatandaşlarımızın haklarına, daha az masrafla, daha hızlı kavuşabilmesi için Arabuluculuk sistemini getirdik.

Çoklu Baro Düzenlemesi'ni de kapsayan bir düzenlemeyi geçtiğimiz hafta hayata geçirdik.

234 BİNDEN FAZLA OPERASYON

İçişleri'nde terör örgütleri ile mücadelede tarihi başarılar elde ettik. 224 bini kırsalda, 10 bini şehirlerde olmak üzere 234 binden fazla operasyon gerçekleştirdik. Toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. FETÖ ile mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık. Kalanları da temizlemeye devam ediyoruz.

"BİZİM DE UÇAK GEMİMİZ OLACAK"

Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan 1800'ü birimlere teslim edildi. Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız.

"YENİ TİP DENİZALTI KAPSAMINDA PİRİ REİS HAVUZA ÇEKİLDİ"

Yeni tip denizaltı kapsamında Piri Reis havuza çekildi, bizzat o işi yaptık. Savaş gemilerimizin bakımları için inşa ettiğimiz 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzumuz İzmir'e teslim edildi. Bu işin şakası yok, kararlıyız olacak.

"65 MİLYON KİŞİ KULLANDI"

90 milyon kapasiteli İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Tam kapasiteye ulaştığında 200 milyon yolcu kapasitesi olacak. İç ve dış hatlarda açıldığından beri 65 milyon kişi kullandı. Deniz üzerinde Rize-Artvin Havalimanı yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının çalışmaları da sürüyor.

"KANAL İSTANBUL DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKECEK"

İnşallah Kanal İstanbul Proje'miz de dünyanın dikkatini çekecek. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yer alacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kalanı yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün çalışmaları hızla sürüyor.

"EXİMBANK 90.2 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİ"

Vergi kaçağı ile mücadele için Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. İhracatta son 2 yılda yüzde 6.5 artış göstermiştir. Dış ticaretimiz azalmıştır. İhracata yönelik mevcut ve yeni destek paketleri ile ihracatçılara 6.1 milyar TL destek sağladık. Eximbank 90.2 milyar lira tutarında destek verdi. İhracatın daha geniş tabana yayılması için pek çok projeyi hayata geçirdik.

Son 2 yılda 6.2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalandı.

"YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI İLE ÜLKEMİZ VE DÜNYAYA NEFES OLDUK"

Sanayi ve Teknoloji'ye geliyorum. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni açıkladık. Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik. Rekabetimizi ortaya koyduk. Yerli solunum cihazımız ile ülkemize ve dünyaya nefes olduk. Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz için komitemizi kuruyoruz.

"YERLİ OTOMOBİL FABRİKAMIZIN TEMELİNİ ATTIK"

Yerli otomobili hayalini hayata geçiriyoruz. 2019'un son günlerinde milletimizin taktirine sunduğumuz Türkiye'nin otomobili için fabrikanın temelini attık. İnşallah 2022'de banttan inecek. Ülkedeki şarj altyapısını genişleterek, ülkemizin ülke içinde her yerde kullanılabilmesini sağlayacağız. Milli YHT'yi de kısa sürede raylar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Planlı sanayileşme politikamız kapsamında 7 ayrı OSB projemizi tamamlamıştı.

Bu yılın ilk yarısında Konya teknoloji ve Toros teknoloji bölgelerini ilan ettik. Ceyhan-Filyos-Karapınar endüstri bölgesinde inşallah yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz.

"2 YILDA 79 GENCİMİZ ULUSLARARASI BİLİM ORGANİZASYONLARINDA 105 MADALYA KAZANDI"

Girişimlerimiz ile 62 bin yeni işletme kuruldu. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE'nin meyvelerini toplamaya başladık. Kocaeli'den İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Alanında öncü üst düzey 127 araştırmacıyı ülkemize getirdik. Son 2 yılda 79 gencimiz Uluslararası bilim organizasyonlarında 105 madalya ile döndü. Geleceğin teknoloji yıldızları projemiz kapsamında başlattığımız Dene-Yap çalışmamız kapsamında 81 ilde 100 atölyede 50 bin gencimizi yetiştireceğiz.

Türkiye Uzay Ajansı ile ülkemizin beklentisini karşıladık.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ TUZAKLARI TERSİNE ÇEVİRDİK"

Enerjiye gelince... Küresel bir güç olma yolunda ilerliyoruz. Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nda 1 Ocak 2020 itibarıyla sıvı gaz alımı başladı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Akdeniz'de Ekim 2018'de çalışmalara başladı. Yavuz da sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimiz Doğu Akdeniz'deki tuzakları tersine çevirdi. Biz birilerinin iznine tabi değiliz. Biz uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse adımlarımızı attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı sürüyor. Ruslarla yapımını sürdürdüğümüz dev bir proje.

"TÜRKİYE ENERJİ ALANINDA DA MUHTAÇ ÜLKE OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Borlu malzemeler araştırma laboratuvarını kurduk. Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle ham madde olarak sunduğumuz madenlerimizi işleyerek yurt dışına satacağız.

2019'da elektriğimizin yüzde 62'sini yerli üretimden sağladık. Enerjide de Türkiye muhtaç ülke olmaktan çıkmıştır.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR ANLAYIŞI İLE DEVAM EDİYORUZ"

Dış ilişkilerine gelince, dünya 5'ten büyüktür anlayışı ile devam ediyoruz. Her alanda insanlığın çıkarları için mücadele veriyoruz. 242 olan temsilcilik sayımız 246'ya çıktı. Suriye sorunu için sahada ve masadaki mücadelemizi sürdürüyoruz.

SURİYE'DEKİ SÖZDE SEÇİME TEPKİ: ÖYLE SEÇİM Mİ OLUR YA?

Bugünlerde Suriye'de seçim yapıyorlar. Sözde seçim. İzlediniz değil mi? Öyle seçim mi olur ya? Nerede dünyada demokrasi, demokrasi diyen ülkeleri... Birinin ağzından bir kelam çıkıyor mu? Bizim tek parti dönemindeki seçim gibi, bunlar da aynısını yapıyor. Demokraside çok ileride olduğunu söyleyenler, BM, ne yapıyorsunuz demiyor. Bir de seçim neticesi ilan ederler, evlere şenlik. Yapacakları iş bu.

"LİBYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ GENİŞLETİYORUZ"

Biz bütün bunlara karşı sesimizi yükseltmek zorundayız. Öbür tarafa geliyoruz, Libya UMH ile güvenlik ve askeri iş birliği muhtırası ve deniz alanları muhtırası imzaladık. Libya ile ilişkilerimizi genişletiyoruz. Libya ile yaptığımız anlaşma gereği ülkemizin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonuna kadar savunuyoruz. Ayrıca Libya ile enerji konusunda da ilave adımlar da atıyoruz.

Katar ile iş birliğimizi ilerlettik. İsrail'in hukuksuz adımları karşısında Kudüs konulu iki olağanüstü toplantıya ev sahipliği yaptık.

"BM GENEL KURULU'NDA İLK DEFA TÜRKİYE'NİN ADAYI SEÇİLMİŞTİR"

BM Genel Kurul Başkanlığı'na ilk defa Türkiye'nin adayı seçilmiştir. En az gelişmiş ülkelere yönelik, BM Teknoloji Bankası Gebze'de açıldı. Milli davamız olan Kıbrıs konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Afrika ile ilişkilerimizi geliştirdik, pekiştirdik.

"13 BİN 91 ESERİ ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Kültür ve Turizm'de ülkemizin değerlerini ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları yürütüyoruz. Göbeklitepe'yi UNESCO listesine soktuk. 2019'u Göbeklitepe Yılı ilan ettik. Son 3 yılda 223 kazı gerçekleştirdik. Turizmde 2019'da 52 milyona yakın turist geldi. Salgın nedeniyle tüm dünya gibi biz de hedefimizi tutturamasak da kayıplarımızı hızla telafi edeceğiz. Son 18 yılda toplam 5.5 milyar lira kaynak kullanarak 5 bin 450 eserimizi restore etmiştik. Yurt dışından 13 bin 91 eseri ülkemize getirdik.