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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu: Kalbimiz Gaziantep için atıyor!

Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Baş Sağlığı ve Geçmiş Olsun” mesajı yayımladı. Yardımcıoğlu mesajında tüm Türkiye’nin kalbinin Gaziantep için attığını belirtti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu: Kalbimiz Gaziantep için atıyor!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu: Kalbimiz Gaziantep için atıyor!

Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Baş Sağlığı ve Geçmiş Olsun” mesajı yayımladı. Yardımcıoğlu mesajında tüm Türkiye’nin kalbinin Gaziantep için attığını belirtti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:34
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastamız hayatını kaybetti. Aynı yoğun bakımda yatan 11 hastamızın tedavisi de çeşitli hastanelerde sürüyor. Bu elim olay neticesinde yaşamını yitiren hastalarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Covid-19 salgınıyla mücadele etmeye çalıştığımız bu zor günlerde böyle bir hadisenin yaşanması bizi derinden üzdü. Yüreğimiz yandı, kalbimiz parçalandı.”

“GAZİANTEP BİZİM DİĞER YARIMIZDIR!”

Mesajında birlik olma çağrısında bulunan Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Resmi kurumlarımız, sağlık ekiplerimiz bu yaranın bir an önce sarılması için sefer oldu. Bize de birbirimize daha sıkı kenetlenerek zor günlerin üstesinden gelmek düşüyor. Türk milleti olarak çok büyük acılar çektik. Çok büyük kazalar, felaketler yaşadık. Ama birlik olduk, hep beraber kendi yaralarımızı sarmayı başardık. Yüce Türk milletinin Gaziantep için de en güzel dayanışma örneğini sergileyeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bir Kahramanmaraşlı olarak şunu açık yüreklilikle belirtebilirim ki; Gaziantep bizim diğer yarımızdır. Gaziantep bizim komşumuz, kardeşimizdir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

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