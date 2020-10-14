Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Genel Kurulu Pazar günü Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak. Milletvekilliğinin yanı sıra genel başkanlık görevini yürüten Mustafa Destici ile milletvekili adaylığı sürecinde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Haşim Yanar genel başkanlık için yarışacak.

"ARKADAŞLARIN KENDİSİNE ULAŞMASI GEREKİRDİ"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu Sivas delegesi olarak genel kurula katılacak. Oğlu Furkan Yazıcıoğlu ise delege yapılmadı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, konuyu şu sözlerle anlattı: "Furkan Yazıcıoğlu, her şeyden önce bizim canımız-ciğerimiz. Muhsin Başkanımızın bize emanetidir. Çankaya ilçemizin kongresi yapılırken telefonla kendisine ulaşılamamış. Arkadaşlar, onun haberi ve onayı olmadan da delege olarak yazmaya cesaret edememişler. İl kongremiz yapılırken de yine benzer sıkıntı yaşanmış. Onlar da kendisine telefonla ulaşamadıkları için genel kurul delegesi olarak adı yazılmamış. Tabii arkadaşların mutlaka kendisine ulaşması gerekirdi. Bu duruma üzüldük. Ama şu aşamada yapacak bir şey yok"

"BÜYÜK KIRGINLIĞIM VAR"

Furkan Yazıcıoğlu ise "Ulaşılamadı diye bir durum yok. Delegeliğim için onay beklenmesi de abes bir durum. Ben bu hareketin içinde doğup, büyüdüm. Duygusal bağım var. Bunun karşılığı böyle olmamalıydı. Delegelikten çok partinin savrulması, bu günlere gelmesikarşısında daha büyük kırgınlığım, kızgınlığım var" dedi.





