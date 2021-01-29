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CHP'de istifa depremi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti

CHP'de istifa depremi

CHP'de istifa depremi

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti

29 Ocak 2021 Cuma 18:11
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İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.

Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi. Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Çelebi, Aksoy ile Özel'in istifası ile CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, istifasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İzlenen politikalarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin zarar göreceğine dair derin kaygılarım, bu yönetimle yan yana yürümemi engelleyecek çok ciddi politik görüş ayrılıkları, eksik parti içi demokrasi uygulamaları, ötekileştirme, birlik beraberliği bozan saygısızlık, sevgisizlik ve çıkarcılık ortamı nedeniyle partimden istifa ediyorum."

Son Güncelleme: 29.01.2021 18:13
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