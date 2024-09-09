CHP İl Başkanı Ünal Ateş, "Üretmeyen ülkeler batarlar"

Başkan Ateş, tarımsal üretim maliyetlerindeki artışlar ve çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek hükümete sert eleştirilerde bulundu ve iktidarı çiftçiye destek olmamakla suçladı.

Ateş, çiftçi eylemlerinin siyasi bir parti himayesinde gerçekleşmediğini belirterek, çiftçilerin kendi doğal tepkilerini ortaya koyduğunu söyledi.

"Önce Dulkadiroğlu ilçesinde, ardından Afşin'de çiftçiler traktörleriyle yola indiler ve eylemler gerçekleştirdiler" diyen Ateş, bu eylemlerin sadece Kahramanmaraş ile sınırlı kalmadığını, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de benzer protestoların gerçekleştiğini vurguladı.

"POZ VERİYORLAR ÇİFTÇİNİN DERDİNİ BİLMİYORLAR"

Başkan Ateş, özellikle Kahramanmaraş'ta ayçiçeği üreticilerinin büyük bir krizde olduğunu belirtti. Ayçiçeği fiyatlarının geçen yıl 43-44 TL seviyelerinde olduğunu ancak bu yıl 22 TL'ye bile alıcı bulunamadığını ifade etti.

“Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ve Belediye Başkanı Fırat Görgen ayçiçek tarlasında poz vermişti. Ben de o fotoğrafa ithafen bir soru sordum: O tarlaya girip fotoğraf çektiriyorsunuz, ama üreticilerin sorunlarını biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorlar. Domates üreticileri ürünlerini yollara döküyor, mısır üreticileri tedirgin, buğday üreticisi ise geçen yıl 9-9,5 liraya sattığı buğdayı bu yıl 8 liraya zor satabiliyor. Ekmek ise 10 TL'ye satılıyor" dedi.

"ÜRETMEYEN ÜLKELER BATARLAR"

Başkan Ateş, üretim yapmayan ülkelerin iflas edeceğini vurgulayarak şunları ekledi:

"Üretmeyen bir ülke batar! Yarın çiftçiler tarlalarını ekemediklerinde ne olacak? Bu araziler satılacak ve başka ellerin eline geçecek. Ülke, Filistin olma yolunda ilerler diye endişe duyuyorum. İktidar, çiftçiyi desteklemezse tarım arazileri yabancılara satılacak. Çiftçilere acilen maddi manevi destek verin. Yoksa gelecek sene ekim yapacak çiftçi bulamayacaksınız. Çiftçiyi dinleyin, onların sorunlarına kulak verin, yoksa ülke çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. İktidar tam olarak ne istiyor? Çiftçi traktörünü, tarlasını bıraksın, iktidarın sürekli dış güçler diye belirttiği yabancılar mı gelip tarlalarımızı satın alsın? Biz Filistin'e dönmek istemiyoruz. Fakat bu zamana kadar iktidarı hangi konuda uyardıysak mutlaka o sorunu yaşadık şimdi tekrar uyarıyoruz. Türkiye'ye gelecekte büyük ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayacak. Bu nedenle acilen önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.