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CHP'li Öztunç: "Kahramanmaraş ve Gaziantep belediyeleri kar sınavından sınıfta kaldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri kar sınavından sınıfta kaldı." dedi.

CHP'li Öztunç: "Kahramanmaraş ve Gaziantep belediyeleri kar sınavından sınıfta kaldı"

CHP'li Öztunç: "Kahramanmaraş ve Gaziantep belediyeleri kar sınavından sınıfta kaldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Kahramanmaraş ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri kar sınavından sınıfta kaldı." dedi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 08:52
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Öztunç, Meclis'te partisinden Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile düzenlediği basın toplantısında, 18-19 Ocak'ta Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki kar yağışından vatandaşların perişan olduğunu savundu. Araçların yollarda kaldığını, vatandaşların evine ulaşamadığını iddia eden Öztunç, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kar sınavından sınıfta kaldı." diye konuştu.

Kar yağışı öncesi vatandaşları uyaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, ayakta uyuduğunu ileri süren Öztunç, kar yağışı öncesinde tuzlama, kar yağışı sırasında da küreme yapılmadığını savundu. Öztunç, hükümetin de Türkiye'yi yönetemediğini, Gaziantep-Kahramanmaraş arasında, Narlı Mahallesi'nde petrol boru hattının patladığını, tarlalara petrol aktığını söyledi.

Kar yağışının da çiftçiyi olumsuz etkilediğini iddia eden Öztunç, şöyle konuştu:

"CHP olarak kar yağışından etkilenen çiftçilerimizin hasarlarının giderilmesini talep ediyoruz. Özelikle Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde, petrol boru hattının patladığı bölgede, Elbistan'da, Afşin'de kar nedeniyle hangi çiftçimiz mağdur olduysa bu mağduriyetin giderilmesi devletin boynunun borcudur. Bunu hükümet yapmalıdır. TBMM'ye kanun teklifini verdik. AK Parti ve MHP, kamyon kamyon oy aldığı Kahramanmaraş'a, tırnak ucu kadar sevdası varsa bu kanun teklifimizi kabul eder. Bu mağduriyetin giderilmesi için buraların afet bölgesi ilan edilmesini, çiftçilerin tüm zararlarının giderilmesini talep ediyoruz."

Öztunç, Kahramanmaraş ve Gaziantep büyükşehir belediyelerini beceriksizlikle suçlayarak "Bir kar yağdığında kar temizleyemeyen belediye başkanı, belediye başkanı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, karın bereket olduğunu ancak Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta felakete dönüştüğünü ifade etti.

Öztunç, bir gazetecinin, CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk E'nin rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Her kim ki rüşvet alıyorsa, her kim ki yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa Allah onun belasını versin ve cezasız kalmasın. Kim yapıyorsa, babamın oğlu da olsa hiç ayrım yapmadan cezası neyse verilsin." dedi.

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:20
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CHPli Öztunç: Kahramanmaraş Ve Gaziantep Belediyeleri Kar Sınavından Sınıfta Kaldı
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