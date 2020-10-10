Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Deva Partisi İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette iki muhalefet partisi başkanları fikir alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın ortak problemleri için tüm muhalefet parti teşkilatlarının bir arada hareket etmesi gerektiğini dile getiren CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, yeni kurulan Deva Partisine başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Heyetlerin birbiriyle fikir alışverişinden sonra Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Chp heyetine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.