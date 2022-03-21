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CHP’li Öztunç, Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Doğa Hakları İhlalleri 2021” raporunu kitaplaştırdı. Öztunç; raporunda geçtiğimiz yıl yaşanan sel, müsilaj, orman yangınları başta olmak üzere çevre sorunlarını ele aldı. Müsilaj sorununa raporunda yer veren Öztunç, “Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmelidir” diyerek yetkilileri uyardı.

CHP’li Öztunç, Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

CHP’li Öztunç, Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Doğa Hakları İhlalleri 2021” raporunu kitaplaştırdı. Öztunç; raporunda geçtiğimiz yıl yaşanan sel, müsilaj, orman yangınları başta olmak üzere çevre sorunlarını ele aldı. Müsilaj sorununa raporunda yer veren Öztunç, “Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmelidir” diyerek yetkilileri uyardı.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:54
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Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Öztunç; “Bölgede, deniz deşarjı projeleri, termik santral projeleri, liman, tersane, kimyasal depolama alanları, kıyı dolgu projeleri gibi yeni projelere izin verilmemeli, mevcuttaki tesislere de üretim ve kapasite artış izni verilmemelidir. Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmelidir. Durum bir afet tanımı içerisinde kabul edilmeli, özellikle küçük, yerleşik balıkçılar esas alınarak, afet durumu altındaki muafiyet ve hükümlerden faydalandırılmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

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CHP’li ÖztunçKanal İstanbul’dan Vazgeçilmeli
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