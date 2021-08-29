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CHP’li Öztunç’a Twit Tepkisi

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı ve Milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı ziyaretle ilgili twit atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a ateş püskürdüler.

CHP’li Öztunç’a Twit Tepkisi

CHP’li Öztunç’a Twit Tepkisi

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı ve Milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Kahramanmaraş'ta yaptığı ziyaretle ilgili twit atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a ateş püskürdüler.

29 Ağustos 2021 Pazar 11:24
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CHP’li Öztunç’a başta Bakan Yanık olmak üzer, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çok sert tepki gösterdi.

BAKAN DERYA YANIK

Ali Öztunç’un silmek zorunda kaldığı twiti sonrası Bakan Yanık şu yanıtı verdi;

“Genel başkanınızın yapmış olduğu gerçek olmayan paylaşımın ardından hedef saptırmak için şehit ailelerimizi kullanmanız muhalefetin zaafiyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. https://twitter.com/Ali_Oztunc/status/1431686979440230406

Kahramanmaraş’ta gün boyu yaptığımız program kapsamında 2016 yılında şehit olan Ahmet Gülbahar’ın eşi Betül hanımı da Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vekillerimizle birlikte ziyaret ettik.

Tüm şehitlerimizin aileleri hem emanetimiz hem yakınımızdır, bu doğru. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek ne zamandan beri savurganlık oldu?”

FIRAT GÖRGEL

HABİBE ÖÇAL

HAYRETTİN GÜNGÖR

Anahtar Kelimeler:
CHP’li Öztunç’a Twit Tepkisi
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