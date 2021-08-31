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CHP’li Öztunç’tan seçim barajı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim barajının yüzde 7’ye çekilebileceğine ilişkin açıklaması üzerine, "Belli ki Erdoğan, AK Parti, bu düzenlemeyi MHP, Devlet Bahçeli istedi diye yapıyor. Yani Erdoğan, Bahçeli’ye özel bir düzenleme getiriyor. Bizim için fark etmez; Millet İttifakı olarak iktidara geliyoruz" dedi.

CHP’li Öztunç’tan seçim barajı açıklaması

CHP’li Öztunç’tan seçim barajı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim barajının yüzde 7’ye çekilebileceğine ilişkin açıklaması üzerine, "Belli ki Erdoğan, AK Parti, bu düzenlemeyi MHP, Devlet Bahçeli istedi diye yapıyor. Yani Erdoğan, Bahçeli’ye özel bir düzenleme getiriyor. Bizim için fark etmez; Millet İttifakı olarak iktidara geliyoruz" dedi.

31 Ağustos 2021 Salı 10:54
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadağ’a giderken uçakta yaptığı, "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor" açıklamasını değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN FARK ETMEZ”

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Öztunç, "Belli ki Erdoğan, AK Parti, bu düzenlemeyi MHP, Devlet Bahçeli istedi diye yapıyor. Yani Erdoğan, Bahçeli’ye özel bir düzenleme getiriyor. Bizim için fark etmez; Millet İttifakı olarak iktidara geliyoruz. Bizim için fark etmez; yüzde 7 de olur, yüzde 5 de olur. Kaça düşürürlerse düşürsünler, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz CHP olarak, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizi görüyoruz" dedi.

"BAHÇELİ'YE ÖZEL BİR DÜZENLEME OLARAK TARİHE GEÇECEK"

Öztunç, düzenlenmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel bir düzenleme olduğunu ileri sürerken "Belli ki MHP’nin oy oranlarında çok ciddi bir düşüş var. MHP o yüzden barajın yüzde 7’ye kadar düşürülmesini istiyor. Bu düzenleme MHP’ye, Bahçeli’ye özel bir düzenleme olarak tarihe geçecektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
CHP’li Öztunç’tan Seçim Barajı Açıklaması
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