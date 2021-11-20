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Destici, ‘Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret, hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır" dedi.

Destici, ‘Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır’

Destici, ‘Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret, hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır" dedi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 17:21
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BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçen hafta İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle sarsıldığını söyledi. Bu tip suçları, sadece bireylere değil, toplumlara ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak değerlendirdiğini belirten Destici, "Çünkü, katilin kızımızla hiçbir husumeti yok. Çünkü, katil evladımızı tanımıyor bile. Bu tip katiller, evlatlarımızla birlikte içinde yaşadığımız toplumu, milletimizi birbirine bağlayan bağları da parça parça öldürüyorlar. Kişisel olarak defalarca ifade ettim; BBP bu konuda sayısız öneride, sayısız girişimde bulundu. Bu tip suçların cezaları arttırılmalı. Bu tip suçlar en ağır ceza ile cezalandırılmalı. Mustafa Destici olarak benim ve BBP'nin en ağır cezadan kastımız, müebbet hapis cezası değildir. Müebbet hapis cezası alanlar en fazla 25 sene yatıyor. Bir de bunun gibi akli denge problemi varsa, birkaç sene sonra dışarı çıkabiliyorlar. O yüzden biz ısrarla bir kere daha vurguluyoruz. Bu tip suçlar için idam cezasının geri gelmesi lazım. Biz her suç için idam istemiyoruz. Biz iki suç için idam cezası istiyoruz. Birincisi bu tür cinayetler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkmış, bombayı patlatmış ya da bunun talimatını vermiş ve sonunda da ölüm olmuş terör eylemleri için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

'ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALIDIR' Destici, bütçe görüşmelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ettiğini anımsatarak, "Bu aşamada çalışanların enflasyona ezdirilmemesi; artık temel ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelen asgari ücretin, içinde bulunduğumuz kritik şartlara göre belirlenmesi ki; bu daha önce de ifade ettim. Asgari ücret bu haliyle tespit edilmeye devam edecekse, kalıcı bir sistem kurulmayacaksa 6 ayda bir belirlemelidir. Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. İkincisi, enflasyonun üzerinde bir rakam ki, bize göre bu yüzde 40'ın üzerinde olmalıdır ve asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

'HELALLEŞME LAFLA OLMAZ'

Destici, konuşmasının ardından gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısının hatırlatılması üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme işinden neyi kastettiğini ve neyi murat ettiğini anlamaya çalıştık. Biz ilk başta şunu anladık, CHP'nin ilk parti döneminden 28 Şubat sürecine kadar özellikle dindar kesime karşı ve bizim inançlarımıza karşı yapmış olduğu yanlışlar var. Biz de bu kesimlerle helalleşecek diye düşündük. Ben de bunun üzerine helalleşmeden önce bir özür dilenmesi gerektiğini düşündüm. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin bakiyesini sırtına alıp bir helalleşme yapacaksa, o zaman bir özür dilemesi gerekir. Çıkıp açıkça yaptıkları her şeyi anlatıp, daha sonra 'CHP olarak milletimizden özür diliyoruz' demesi lazım. Özür veya af olmadan helalleşme olmaz. Helalleşme lafla olmaz, helalleşme samimiyetle, icraatta olur. Helalleşmeden önce teröre ve terör destekçilerine içeride ve dışarıda net bir tavır koymaları gerekir."

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Destici‘Asgari ücret 4 Bin Liranın üzerinde Olmalıdır’
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