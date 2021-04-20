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Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetiminden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne Ziyaret

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu ve İl Başkan Yardımcıları, Teşkilat Başkanı İrfan Gölcü ve İl Kadın Çalışmaları Başkanı Hatice Koç ile birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Küçükönder ve Rektör Danışmanı Mustafa Kemal Hançerli de hazır bulundu.

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetiminden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne Ziyaret

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetiminden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne Ziyaret

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu ve İl Başkan Yardımcıları, Teşkilat Başkanı İrfan Gölcü ve İl Kadın Çalışmaları Başkanı Hatice Koç ile birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Küçükönder ve Rektör Danışmanı Mustafa Kemal Hançerli de hazır bulundu.

20 Nisan 2021 Salı 11:44
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Sözlerine Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin yeni Rektörlük binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Deva Partisi İl Başkanı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu: "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, şehrimiz için iyi bir marka olacaktır. Özellikle sayın rektörümüzün tıp alanındaki deneyimleri şehrimiz için bir kazanımdır. İstiklal Üniversitesi'nin bilişimle sağlık hizmetlerinin entegre edildiği bir üniversite olacağını temenni ediyoruz." dedi.

İstiklal Üniversitesine biyomedikal ve sağlık bilişimi konularında yeni fakülteler açılmalıdır

Biyomedikal ve sağlık bilişimi konularında yeni fakültelerin ve bölümlerinin açılması gerektiğine de değinen Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu: "Biyomedikal ve sağlık bilişimi ile ilgili fakültelerin açılması Kahramanmaraş’a ayrı bir katma değer ve ayrıcalık katacaktır. " diye sözlerini tamamladı.

Öte yandan sözlerine siyasi partilerin demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek başlayan İstiklal Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Sami Özgül ise: "Üniversiteler toplumun tüm temsilcileri ile karşılıklı iletişim içinde olmalıdır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi hızlı bir ivme ile ülkemizde ve üniversiteler arasında gereken yeri alacaktır" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Uzm.Dr.İrfan Karatutlu ve il yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetiminden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne Ziyaret
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