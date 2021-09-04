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Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında İstifa

Deva Partisi Kahramanmaraş teşkilatında Gençlik Politikaları Başkanı ve İl başkan yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Sezal partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında İstifa

Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında İstifa

Deva Partisi Kahramanmaraş teşkilatında Gençlik Politikaları Başkanı ve İl başkan yardımcılığı görevinde bulunan Turgut Sezal partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:01
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Tural Sezal yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman inandığım ve beraber yol yürümekten ve ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyduğum sayın genel başkanımız Ali Babacan başkanlığında Deva Partisi kadrolarında Mart 2020 yılından itibaren Partimiz Kahramanmaraş Teşkilatında Ekonomi Politikaları Başkanlığı ve il başkan yardımcılığı, akabinde Gençlik Politikaları Başkanı ve İl başkan yardımcılığı görevlerini büyük bir özveri ile yürütmeye gayret ettim. Teşkilat içindeki yalnışlıkları her zaman üçüncü kişilere yansıtmamaya ve ekip içinde çözmeye çalışsam da çözülen her hangi birşeyin olmadığını malesef görüyorum. Görev yaptığım süre zarfında ekibinde olmaktan gurur duyduğum Genel başkanımız sayın Ali Babacan'a, Partimiz Gençlik Politikaları Başkanı sayın Doğa Şanlıoğlu'na, Partimiz Ekonomi Politikaları Başkanı sayın İbrahim Çanakçı'ya ve Kahramanmaraş teşkilatına teşekkür ederim. Parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirtmek isterim."

Anahtar Kelimeler:
Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında İstifa
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