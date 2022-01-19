Deva Partisi Onikişubat İlçe Teşkilatı Sahaya İndi

Mahallelerdeki mevcut nüfus sayıları ve seçmen sayıları hakkında da bilgi alışverişinde bulunulan görüşmelerden sonra muhtarlar, Deva Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu'na yaptıkları ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

Muhtar ziyaretlerinin ardından Semt Pazarlarına da ziyarette bulunan ilçe teşkilatı İl teşkilatıyla birlikte devam etmekte olan stand çalışmalarına da birlikte iştirak etti.

İl ve Onikişubat İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yapılan ziyarette öncelikle vatandaşlara Genel Başkan Ali Babacan’ın selamları iletildi. Ardından parti broşürleri dağıtılıp, esnafın sorunları dinlendi. Birçok Deva Partisi gönüllüsü ve yönetim üyelerinin de destek verdiği çalışmada vatandaşlara Deva Partisi'nin ekonomi alanında yapacağı çalışmalar da anlatıldı. Pazar yerinde vatandaşlar ile partililer arasında geçen sıcak ve samimi sohbetler ise gözlerden kaçmadı.

Ziyaretlerde genel olarak hayat pahalılığı ve fiyatların yüksekliğinden dert yanan vatandaşlar yaşadıkları sorunları anlattı. Esnaf yükselen maliyetler nedeniyle artık pazarcı esnafının da dayanılamaz noktaya geldiği ve gidişattan dolayı sıkıntılı olduklarını belirtti. Bir esnaf ise “Ekonominin de ülkenin de başında Ali Babacan’ı görmek istiyoruz. Onun zamanında yüzümüz gülüyordu ekonomi de her şey güllük gülistanlıktı.” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da yapan Deva Partisi Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Hakan Dedeoğlu ise: "Deva Partisi kadroları olarak tüm ülkede eş zamanlı bir şekilde her ay rutin olarak pazarlarda bu çalışmayı yapıyoruz. Teşkilatlarımız ve başkanlarımız 3 gün boyunca pazar yerlerini ziyaret edip halkımızı ve esnafımızı dinliyor. Yapılan çalışmalar sosyal medya üzerinden #devapazarda etiketi ile paylaşılıyor. Yaptığımız ziyaretlerde de gördük ki ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içinde. Esnaf ve vatandaşların ortak şikayetleri yüksek fiyatlar ve can yakan ekonomik sorunlar. Biz de çözümün DEVA kadrolarında olduğunu vatandaşlarımıza anlattık.” diyerek sözlerini tamamladı.