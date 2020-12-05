Erdoğan, Kılıçdaroğlu için iftira atıyor dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, son dönemde gündem olan Tank Paleti Fabrikası'nın Katar'a satıldığı söylentileri üzerine açıklama yaparak, satışın söz konusu olmadığını, işletme devrinin gerçekleştiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünya üzerinde motor teknolojileri hususunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun artık TEİ, motor üreten, tasarlayan ve dünyaya satan bir marka olma yolunda yürüyor. Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.

"MOTORLARIN TAMAMINI YAPANA KADAR YOLUMUZDA YÜRÜYECEĞİZ"

Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA'lar ve füzelerimizin motorlarını da geliştiriyoruz. Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayiideki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz"

"DEĞERİ 250 MİLYON DOLAR"

Birileri, Arifiye'deki Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsa da biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil 250 milyon doları bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ya ömründe hiç fabrika görmemiştir ya da 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur.

"YAPILAN İŞLEM SATIŞ DEĞİL, İŞLETME DEVRİDİR"

Bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. İşin adı işletme devridir. İşletmenin Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir. Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde, bir savunma sanayiini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayiimize yön verdik. Dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik.

"TAHAMMÜLSÜZLÜKLERİN SEBEBİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ"

ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeiine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Arifiye'deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık sadece ülke ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini de gayet iyi biliyoruz.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları milletimize havale ediyoruz. Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

"MOTORUMUZU BİR AN ÖNCE GÖKLERDE GÖRMEK DİLEĞİYLE"

Milli helikopter motorumuzun ve TEİ Tasarım Merkezinin ülkemize, milletimize, havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Görev alan Savunma Sanayii Başkanlığından TEİ çalışanlarına herkese emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Test çalışmalarının bir an önce ve başarıyla tamamlanmasının ardından motorumuzu bir an önce göklerde görmek dileğiyle sizlere saygılarımı sunuyorum"

NE OLMUŞTU?

Fabrikanın Katar'a satışı iddiaları sonrasında CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, bir canlı yayında "Türk ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanmış; bu cümle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi isimlerin tepkisini çekmişti. Başarır hakkında soruşturma başlatılmış, bu ifadelerin yer verildiği kanala ise yayın durdurma cezası verilmişti.