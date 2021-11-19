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Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği "Türk dünyası" haritası rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı oldukça rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'nın ardından Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan basını harita ile verilen pozu "kışkırtıcı" olarak tanımladı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği "Türk dünyası" haritası rahatsız etti

Erdoğan ve Bahçeli'nin poz verdiği "Türk dünyası" haritası rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı oldukça rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'nın ardından Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan basını harita ile verilen pozu "kışkırtıcı" olarak tanımladı.

19 Kasım 2021 Cuma 11:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi. İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

İLK TEPKİ RUSYA'DAN GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNAN BASINI POZU "KIŞKIRTICI" BULDU

MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

Son Güncelleme: 19.11.2021 20:47
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Erdoğan Ve Bahçelinin Poz Verdiği Türk Dünyası Haritası Rahatsız Etti
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