Fırat Görgel, “İlimiz sanayisi daha da çok canlanacak”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Kahramanmaraş programının çok verimli geçtiğini, kuyum esnafının ve sanayicilerin taleplerini bire bir aktardıklarını, sorunlarına çözüm önerisi getirildiğini belirtti.

KUYUMCULUK ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kahramanmaraş’ın kuyum sektöründe Türkiye’de hatırı sayılır bir yerde bulunduğunu hatırlatan İl Başkanı Görgel; “Kuyum Sektöründe Sayın Bakanımızın çok büyük emekleri var. Bilindiği üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın destekleriyle Kahramanmaraş’ımıza bir Kuyumcu Kent kazandırılmıştır. Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi açılışını da gerçekleştirdik. Kuyumcular Sitesinin atık sularla boşa giden altınların tekrar ekonomiye kazandırılası için kurulacak geri dönüşüm tesisine de destek verecekleri müjdesini verdi.

İSTİŞARELERİN DÖNÜŞÜ ÇOK İYİ OLACAK

Kahramanmaraş’ın çok önemli bir değeri olan kuyum sektörü, ilimizde her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorunlarıyla bire bir ilgilenip çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yine kuyum sektörü kadar şehrimiz ve ülkemiz için önemli olan; Tekstil, Metal Mutfak ve Gıda sektörü temsilcileriyle Sayın Bakanımız bir araya geldi. Kipaş, Mado ve Hascevher firmalarımıza ait fabrikalarda incelemelerde bulunduk, oralarda da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin gelişen teknoloji noktasında daha fazla neler yapılabilir, sektöre daha fazla nasıl katkı sağlanabilir, tüm bunlar üzerine istişareler yapıldı. Bu ziyaret ve istişarelerin şehrimizin ekonomisine daha büyük canlılık kazandıracağını bekliyoruz.

BAKAN VARANK’IN DESTEĞİNİ GÖRÜYORUZ

Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç ve değerli Milletvekillerimizin katkılarıyla, çevre yolları üzerindeki mevcut sanayi alanları Kahramanmaraş’a özel çıkan bir kanunla OSB alanı olarak ilan edilmişti. Bu konuda da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın çok önemli destekleri oldu.” İfadelerini kullandı.

GENÇLERİN BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ

Bakan Varank’ın tüm sektör temsilcileriyle istişare ettiğini ve tüm sorunlarıyla da ilgilendiğine değinen İl Başkanı Görgel, Bakan Varank’ın demokrasi meydanındaki gençlerle buluşmasına da vurgu yaparak şöyle konuştu; “Sayın Bakanımızla demokrasi meydanımızda gençlerimizle bir toplantı tertip ettik. Kahramanmaraş’ta yaşayan geçlerimizin beklentileri, girişimcilik düşünceleri, teknolojik anlamda kendini geliştirmiş gençlerimizin beklentileri ve bakanlığımızdan beklentileri ele alındı. Samimi bir ortamda çok güzel bir sohbet oldu. Sayın Bakanımız gençlerle ilgili düşüncülerini anlattı. Benim de çok keyif aldığım, gece yarısını aşan bir muhabbet oldu. Sayın Bakanımız gençlerin bakanlıktan beklentilerini dinleme fırsatı buldu.”

KAHRAMANMARAŞ’LI BAKAN İLİMİZE BAKIYOR

Kısa süre önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına atanarak göreve başlayan Kahramanmaraş’lı Bakan Vahit Kirişçi’yi dün ziyaret ettiklerini belirten Görgel; “Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ın Tarım, Ormancılık ve özellikle Kaski’nin sulama suyu anlamındaki çalışmaları, projeleri ve planlamalarını masaya yatırdık. Çok verimli geçen bu ziyarette şehrimizin tüm problemleriyle ilgili küçük bir çalıştay oldu. Sayın Bakanımız istenen projelerle ilgili notlar aldı. Bir ay içerisinde daha geniş bir katılımla, şehirle ilgili tüm sorunların çözümü noktasında planlama yapacağız. Kahramanmaraş heyetimizi de çok iyi ağırlayan Bakanımızın memleketimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.” dedi.