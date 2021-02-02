Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 14°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve atamalar
SANKO Üniversitesi’nde akademik yükselmeler ve...
Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’
Diyetisyen Sevil Duran, ‘Diyeti Sevdireceğiz’
SANKO Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldırım, ‘Kanser tüm dünyada görülen bir sağlık sorunudur’
SANKO Üniversitesi öğretim üyesi Prof....
238 Bin Ton Atık Bertaraf Edildi
238 Bin Ton Atık Bertaraf...
Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım Hatlarında Yoğun Çalışma
Adıyaman Gölbaşı İlçesi Elektrik Dağıtım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 'Boğaziçi' uyarısı: Tuzağa düşmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 'Boğaziçi' uyarısı: Tuzağa düşmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 'Boğaziçi' uyarısı: Tuzağa düşmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

02 Şubat 2021 Salı 12:18
banner459

Soylu, “Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Tuzağa düşmeyin" diyerek uyarıda bulunduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?
Elbette hayır

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?
Elbette hayır
-
Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var:
Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan,bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı,
Sizden beklentimiz, okul başarısı,
Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan,’Dünyada hedefi tutturan 2 ülkeden biriyiz’
Başkan Erdoğan,’Dünyada hedefi tutturan 2 ülkeden biriyiz’
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ın "yeni anayasa" açıklamasına destek
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ın "yeni anayasa" açıklamasına destek
CHP Yalova İl Başkanlığı'nda 350 kişi istifa etti
CHP Yalova İl Başkanlığı'nda 350 kişi istifa etti
Muharrem İnce'den istifa açıklaması
Muharrem İnce'den istifa açıklaması
CHP'de istifa depremi
CHP'de istifa depremi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber