İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 'Boğaziçi' uyarısı: Tuzağa düşmeyin

Soylu, “Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Tuzağa düşmeyin" diyerek uyarıda bulunduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?

Elbette hayır

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Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var:

Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan,bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı,

Sizden beklentimiz, okul başarısı,

Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."