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İnce Partisinin Kahramanmaraş şubesini açtı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Acilen bir hal yasası, su yasası çıkarmak gerekiyor. Tarla ile market arasındaki fark dört katına çıkmış. Tarlada bir lira markette dört lira." dedi.

İnce Partisinin Kahramanmaraş şubesini açtı!

İnce Partisinin Kahramanmaraş şubesini açtı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Acilen bir hal yasası, su yasası çıkarmak gerekiyor. Tarla ile market arasındaki fark dört katına çıkmış. Tarlada bir lira markette dört lira." dedi.

11 Mart 2022 Cuma 10:48
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Partisinin İl Başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen İnce, otobüsle şehir turu attıktan sonra bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

İnce, Türkiye'nin su ve tarım bakımından önemli bir coğrafyada olduğunu belirterek uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bazı ürünleri ithal etmek zorunda kaldığını savundu.

Partisinin su ve tarım alanında hazırladığı projeyi istenmesi halinde paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren İnce, iktidar ve muhalefetin sorunları çözebileceğine inanmadığını söyledi.

İnce, "Birisi 'stokçular' diyor, öbürü marketlere mektup yazıyor. Aralarında hiç fark yok. Acilen bir hal yasası, su yasası çıkarmak gerekiyor. Tarla ile market arasındaki fark dört katına çıkmış. Tarlada bir lira markette dört lira. Tarımda çalışanları desteklemeliyiz." dedi.

Muharrem İnce, daha sonra partisinin Trabzon Caddesi'ndeki İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi, esnafı ziyaret etti.

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İnce Partisinin Kahramanmaraş şubesini Açtı!
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