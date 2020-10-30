İnce yeni ekibini açıkladı

Muharrem İnce, "Ekibimiz kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız" demişti. CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirilerine de değinen İnce, "Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YOL HARİTASINI AÇIKLADI

CHP'ye resti çeken Muharrem İnce, yol haritasını canlı yayında açıkladı. İnce, kurduğu Memleket Hareketi'ne dahil olan isimleri sıraladı.

İnce'nin açıklamaları şöyle:



Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.

Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.

Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.

İnce, kurucular kurulunu açıkladı:

Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü

Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör

Ali Tunçcan, Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan, tıp preofesörü

Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat

Aykut Demiray, Bankacı

Barış Tuzlumbay, tıp profesörü

Berk Hacıgüzeller, finansal danşman

Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci

Bilim Neyaptı, iktisar doçenti

Burak Hasar, diş hekimi

Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı

Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı

Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner, turizmci

Hüseyin Ercüment Değer, Avukat

İlhan Düzyürek, yönetici

İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici

İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, ihracatçı

Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi

Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili

Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, inşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, sanayici

Sibel Aracı, psikiyatrist

Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi

Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınzıa olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.