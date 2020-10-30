İnce yeni ekibini açıkladı

Muharrem İnce, "Ekibimiz kendisini tanıtacak, saat 11'de burada basın toplantısı yapacağız" demişti. CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği eleştirilerine de değinen İnce, "Tabi ki Millet İttifakının içindeyiz ama biz bir siyasi partinin yola çıkarken ittifakla yola çıkmamasını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
YOL HARİTASINI AÇIKLADI
CHP'ye resti çeken Muharrem İnce, yol haritasını canlı yayında açıkladı. İnce, kurduğu Memleket Hareketi'ne dahil olan isimleri sıraladı.
İnce'nin açıklamaları şöyle:
Sosyal adalet, planlı kalkınma istiyoruz. Yolsuzlukla top yekün müdahale istiyoruz. Kamuda adaletli bir ücret dağılımı yapıyoruz. İşçilerin ve memurların temsiliyetinin arttığı toplu sözleşme istiyoruz. Tüm kamu kurumlarından güvenilir vergi istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.
Bir ekmek bir kap su yetmez, hayvanı can kabul eden saygı gösteren bir düzenleme istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmadığı, uygulayanlara cezaların verildiği bir düzenleme istiyoruz.
Esnaf ve sanatkarlar için adil bir rekabet ortamı istiyoruz. Kindar değil, kardeşce yaşamayı isteyen bir nesil istiyoruz. Gerçekleri saklayan değil, ortaya çıkaran bir basın istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Köy okullarının yeniden açılmasını istiyoruz ve açacağız. Okulları öğretmenlerle buluşturmak istiyoruz. Çocuklara en az bir dil öğretmek istiyoruz.
Bilişime ulaşmakta yasakların kalktığı ucuz ve hızlı istiyoruz. Yurt dışında yaşama hayali değil, ülke içinde yaşamak isteyen bir nesil istiyoruz. Yapacağız ve başaracağız.
İnce, kurucular kurulunu açıkladı:
Ahmet Özalp siyaset bilimi profesörü
Ali Rıza Büyükuslu, İşletme profesörü eski rektör
Ali Tunçcan, Uçak mühendisi
Alper Karaoğlan, tıp preofesörü
Ayber Yağız, endüstriyel tasarımcı
Ayşe Özsoya Sarıkamışlı, Avukat
Aykut Demiray, Bankacı
Barış Tuzlumbay, tıp profesörü
Berk Hacıgüzeller, finansal danşman
Berna Bütüner Karadeniz, siyaset bilimci
Bilim Neyaptı, iktisar doçenti
Burak Hasar, diş hekimi
Cüneyt Oğuz, yatırım bankacısı iş insanı
Çiğdem Bayraktar Örp, yazar yayıncı
Ebru Arıkan, iş insanı eğitimci
Erkin Şahinöz, FED eski ekonomisti, toplum bilimci
Gürbüz Evren, kalkınma uzmanı
Hüseyin Baraner, turizmci
Hüseyin Ercüment Değer, Avukat
İlhan Düzyürek, yönetici
İlkay Yıldırım, ekonomist sanayici
İpek Özkal, siyasal bilgiler doçenti
Mehmet Kazancıoğlu, makine mühendisi yatırım danışmanı
Mert Ünlü, ihracatçı
Meryem Şengül Kalap, gazeteci yapımcı
Muharrem Yıldız, eğitimci öğretim görevlisi
Muharrem İnce, fizik öğretmeni, eski milletvekili
Osman Kurtuluş, travmatoloji uzmanı
Osman Serkan İleri, doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi
Özgür Serkan Yılmaz, üst düzey yönetici
Serkan Yahşi, inşaat mühendisi
Serkan Ufuk Akgün, sanayici
Sibel Aracı, psikiyatrist
Tolga Yüce, oyuncu yönetmen yapımcı
Yağız Elver, akademisyen
Zeynep Hazal Tulgar, üniversite öğrencisi
Toplumun her kesiminden arkadaşlarımızla, bu kadromuzu yılbaşına kadar bu kadromuzu daha da büyüteceğiz. Yılbaşında genişlettiğimiz programızla birlikte, karşınzıa olacağız. Pandemi koşullarında gecikmeler olursa şimdiden özür diliyoruz.