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İttifak çatırdıyor mu?

Üçüncü bir ittifak kurulacağı yönünde iddiaların tartışıldığı bu süreçte İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik dikkat çeken bir çıkışa imza attı. İYİ Parti'nin CHP ile ittifak kurmaya mecbur olmadığını ifade eden Çelik, "Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir" dedi.

İttifak çatırdıyor mu?

İttifak çatırdıyor mu?

Üçüncü bir ittifak kurulacağı yönünde iddiaların tartışıldığı bu süreçte İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik dikkat çeken bir çıkışa imza attı. İYİ Parti'nin CHP ile ittifak kurmaya mecbur olmadığını ifade eden Çelik, "Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir" dedi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:01
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Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlere kilitlendi. Bu anlamda ittifak tabanını genişletmek isteyen siyasi parti liderleri baş döndüren bir görüşme trafiği içerisine girdi. Hatta şöyle ki üçüncü bir ittifakın kurulacağı iddiaları da yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Tartışmalar devam ederken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'ten dengeleri alt üst edecek bir çıkış geldi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin'e değerlendirmelerde bulunan Çelik, Millet İttifakı'na oy veren İYİ Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirtip, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir." dedi.

"CHP İLE İTTİFAK KURMAYA MECBUR DEĞİLİZ"

İYİ Parti içerisinde "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu kaydeden Ahmet Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir.

"SEÇMENİMİZ GELİŞMELERİ İZLİYOR"

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır."

"İYİ PARTİ KÜSURAT PARTİSİ DEĞİLDİR"

"CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar." diyen Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız."

Son Güncelleme: 26.01.2022 18:33
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İttifak çatırdıyor Mu?
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