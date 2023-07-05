İyi parti başkanlık divanı belli oldu!

Geçtiğimiz ay 3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı da belli oldu. Bir zamanlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.