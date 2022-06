İyi Parti İl Başkanı Çebukel’den Germenica açıklaması!

İl Başkanı Çabukel, “Sit alanı olarak ilan edilen bu bölgede üç-üç bin beş yüz civarında evin istimlak edilmesi gerekirken kırk hane istimlak edilmiş. Bu evler de çok düşük fiyatlandırılmış olup vatandaşımız mağdur edilmiştir.” Dedi.

Germencika Antik Kentinin yeraltında beklemesine daha ne kadar göz yumacaksınız? Diyen Çabukel şunları kaydetti;

“Bu gün Kahramanmaraş'ımızın tarihi geçmişinin simgesi olan , keşfedilen Germenica Antik Kentinin önünde Kahramanmaraş’ımızın sahipsizliğini belgelemek ve bir kez daha yetkilileri uyarma görevimizi ifa etmek üzere toplanmış durumdayız.

Uzun bir süre önce şehrimizin tarihini geç Roma dönemine kadar götüren mozaik kalıntıları bulunmuştur. İki bin on yedi yılında küçük bir bölümü incelenmeye açılmış, şehrimizin tanıtımına katkı sunmuştur.

Ancak sit alanı olarak ilan edilen bu bölgede üç-üç bin beş yüz civarında evin istimlak edilmesi gerekirken kırk hane istimlak edilmiş. Bu evler de çok düşük fiyatlandırılmış olup vatandaşımız mağdur edilmiştir. Bu güne kadar , bu bölgeye harcanan bütçe yedi buçuk milyon liradır. Oysa EXPO alanına yılda elli dokuz milyon lira harcamıştır . Urfa'daki mozaikler şehre üç milyon kişinin gelmesine vesile olmuştur . Eğer akılcı yatırımlarla Germenica Antik Kentinin tamamının Yeryüzüne çıkması mümkün olsaydı, Kahramanmaraş bacasız sanayinin önemli bir kenti olabilir ,Dünyaca tanınan bir şehir olabilirdi ve halkımız buradan büyük kazançlar elde edebilirdi. Şehrimizi temsil eden milletvekillerine ve büyükşehir belediye başkanına sesleniyorum ,Germencika Antik Kentinin yeraltında beklemesine daha ne kadar göz yumacaksınız?

Mahir Ünal Bey Turizm Bakanı olduğu dönemde ne için bu konuda bir hamle yapmadınız ? Bu şehir için ne zaman doğru düzgün bir çalışma yapacaksınız?

Şimdi bu bölgenin Turizme kazandırılmasında emeği olan arkadaşımız Ahmet Denizhanoğulları’nı dinliyoruz...

‘Arkadaşlar ,burası eskiden karamaraş diye tabir edilen ve dört mahalleyi kapsayan Germenica Antik Kenti . Germenica antik kenti M.S: 4.yy arasında var olmuş. Burada villalar ,hamamlar ,kiliseler ,resmi kurumlar var . Burası bir şehir ve şehirde kanalizasyon ,su altyapısı ve birçok şehirle ilgili unsurlar var . Buranın toplamı yüz kırk hektar. Bir ve üçüncü derece sit alanı. Fakat yüz kırk hektar iki bin dokuz yılında birinci ve üçüncü arkeolojik alan ilan edildi ve sadece kırk altı tane taşınmaz kamulaştırılabilirdi ,toplamda üç bin metrekare alan, kamulaştırma yapılamıyor. Kamulaştırma yapılırsa daha fazlası kazanılacaktır. Toplam sekiz yüz metre kare mozaik ortaya çıkartıldı ve üç noktadan birisi bulunduğumuz yer diğer ikisi daha ileride. Bunlar birbirlerine de yakın yerler. Burası iki bin on yedi yılında ziyarete açıldı ama şu anda gördüğünüz üzere kapalı, neden kapatıldığını bilmiyoruz .Öbür iki yerin açık olduğu söyleniyor, bulunduğumuz yer merkez kabul edilerek kamulaştırmalar devam edildiği takdirde ,ada bazında genişletildiğinde çok daha fazla arkeolojik unsurlar ortaya çıkacaktır . Buralar ziyarete açıldığı takdirde öyle zannediyorum ki turist çekecek. Gaziantep'de ve Urfa'daki ya da Hatay'daki mozaikler müzelere taşınıyor. Burası açık arkeolojik alan olarak daha fazla ziyaretçi sayısına izin verecektir. Bir an önce buranın kamulaştırılması ve arkeolojik kazıların çok hızlı bir şekilde turizme kazandırılması lazım .Ayrıca burada Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi üç bin beş yüz tane ev var. Burası sit alan olduğu için hane sahipleri evlerine çivi dahi çakamaz, tuvaletleri tıkansa, onu da açamazlar . İzin almak durumundalar. Bu da oldukça külfet getiriyor,çünkü Gaziantep koruma bölge kurumundan izin almak zorundalar böyle bir süreçten geçtiği için de vatandaşımız çok mağdur. Tek çözüm yolu var . Bir an önce kamulaştırmaya gidilmesi gerekiyor. Kazıların yapılıp turizme kazandırılması gerek.”