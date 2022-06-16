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İyi Parti Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

İyi Parti Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti

İyi Parti Kahramanmaraş’ta esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 15:26
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İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Doğan Murat Kılıç ile partililer Mustafa Bastırmacı, Doç. Dr. Ziya Dumlupınar ve yönetim kurulu üyeleri Akif İnan Mahallesindeki esnafları ziyaret etti.

Parkta oturan emeklilerin sorunlarını dinledi.

Ziyaretle ilgili partiden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Esnaf bitmiş durumda insanlar bişey alamıyor kiralarımızı ödemekte zorlanıyoruz diyorlar ve değişim için İYİ Partiden olan umutlarından bahsediyorlar.Alışverişe gelen halk geçinemediklerini çok zorlandıklarını dile getiriyorlar ama İYİ Partiye olan inançlarını da dile getirmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

Evet bize inanın biz liyakatli kadrolarımızla bu ülkeyi ayağa kaldıracağımıza söz veriyoruz dedik. Kararsız bir çok seçmene yaptığımız dokunuşlarla geleceğe umutla bakmalarını sağladık.Sabredin İYİ Parti geliyor, az kaldı.”

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İyi Parti Kahramanmaraş’ta Esnafı Ziyaret Etti
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