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İYİ Parti’de istifa depremi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk, istifa metninde partisine zehir zemberek sözler ile eleştiride bulundu. Koncuk, İYİ Parti'nin bu şekilde yönetilemeyeceğini belirtti.

İYİ Parti’de istifa depremi

İYİ Parti’de istifa depremi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk, istifa metninde partisine zehir zemberek sözler ile eleştiride bulundu. Koncuk, İYİ Parti'nin bu şekilde yönetilemeyeceğini belirtti.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:24
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İYİ Parti'de sular durulmuyor. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon kanalında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Açıklamalar sonrası ortalık karıştı.

Özdağ'ın açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Özdağ, İYİ Parti'nin HDP ile ittifak içinde olduğunu ifade etti, Anayasa çalışması yaptıklarını bildirdi. Özdağ, İYİ Parti, CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin Anayasa taslağı hazırladığı, bu taslakta, 'değiştirilmesi teklif dahi edilemez' olarak kabul edilen maddelerin bile revize edildiğini söyledi.

İYİ Parti yönetimi Özdağ'dan savunma isterken, bugün ihracı için toplanmıştı. Gözler oradan çıkacak habere çevrilirken, flaş bir gelişme daha yaşandı. Özdağ'a yakınlığı ile bilinen ve parti içinde muhalif olan Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifasını açıkladı.

Koncuk, istifa metninde zehir zemberek sözler kullandı. Koncuk'un ismi İYİ Parti 2. Olağan Kongresi'nde 'seçilmeyecekler' listesinde yer almıştı. Koncuk, listeye çok sert tepki göstermiş, Koray Aydın'ın Başkanlık Divanı'n seçilmemesini istemişti.

Öte yandan İsmail Koncuk'un istifasını açıkladığı basın toplantısında Ümit Özdağ'ın da yanında olması dikkat çekti. Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia ediliyor.

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