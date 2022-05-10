İyi Parti’den Annelere Ziyaret

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi;

“İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ İL başkanlığımızın,değerli annelerimizin,anneler gününü kutlamak amacı ile düzenlemiş olduğu etkinliğimizde ,Şehit annelerimiz başta olmak üzere bazı mahallelerdeki annelerimize 07/05/2022 tarihinde ziyaretlerde bulunduk. Annelerimizin bir günde değil her gün hatırlanması,onların desteğinin , çocuğu kaç yaşında olursa olsun öneminin hatırlanması bizler için çok önemli.

Bir anne çocuğu yetiştirirken aslında çocuğun biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarından öte , insanı insan yapan özelliklerinin kazanılmasında eşsiz bir güce sahip. Çocuğa tüm bu özellikleri kazandıran annelerimizin anneler gününü kutlama etkinliğimizde il kadın politikaları başkanı Sayın Ayla ÇİFTÇİ ve ekibi Sayın İrem Kazancı ÇINAR, Sayın Sema KARADÖL,Sayın Fatma ATLAMA, Sayın Filiz TÜRK hazır bulundular.

İyi ailemiz şehit ailelerimizi yalnız bırakmadı. Etkinlik programında annelerimizin dertlerini,sıkıntılarını dinleyerek bir nebze de ortak olmaya çalışarak tebessüm etmelerini sağladık. Güzel günlerin bizlerin olduğu ve tüm annelerimizin yüzlerinin güldüğü bir Türkiye için Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun.”